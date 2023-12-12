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像搶大巨蛋門票…選前夜搶凱道 各黨磨刀霍霍
二○二四總統大選進入倒數決戰，凱達格蘭大道路權成兵家必爭之地，朝野磨刀霍霍，最搶手的選前之夜，十三日凌晨零時開搶，黨工形容，搶路權「比搶大巨蛋門票還肅殺」。
七十四歲的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，她半夜親自到網咖幫國民黨「搶凱道場地，要連續搶四天」，半夜十一點多坐在網咖電腦前搶，侯辦那方也分頭一起搶，十一日凌晨那次落空，接下來會繼續搶，最大目標是選前之夜凱道場地要搶下來。
民進黨台北市黨部主委張茂楠說，黨中央已派人部署在電腦前守候，因為是線上登記，手腳要快，他不方便說明部署情況，選前之夜首選當然是凱達格蘭大道，其次是民進黨中央黨部的北平東路。
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