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柯文哲批賴清德違建「已是誠信問題」

聯合報／ 記者林銘翰侯俐安丘采薇／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（中）表示，賴清德為了萬里老家現在已經不是違建的問題，而是誠信的問題。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（中）表示，賴清德為了萬里老家現在已經不是違建的問題，而是誠信的問題。記者林伯東／攝影

關於民進黨總統候選人賴清德違建爭議，民眾黨總統候選人柯文哲昨天表示，現在已經不是違建的問題，而是誠信的問題，就像很多人在討論民眾黨副總統候選人吳欣盈的國籍問題，只要把資料拿出來就好，但是賴清德就是不肯把繳稅紀錄拿出來。

媒體詢問，何時要到賴清德的老家前面直播？柯文哲說，相信要到賴清德老家門前直播的人多的是，「這個就不必我出手」。

民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨也表示，賴清德目前所有的違建，就是在二○○三年興建完成的二層樓房屋，根本不是什麼工寮，更不是老家的改建，現在卻有綠營側翼開始造謠抹黑，聲稱他出示的照片都是造假，請問賴清德是否要幫忙背書？

民進黨總統參選人賴清德8日談到老家違建爭議時哽咽。記者游明煌／攝影
民進黨總統參選人賴清德8日談到老家違建爭議時哽咽。記者游明煌／攝影

黃國昌批評，這些問題不只牽涉到違建，更是賴清德的誠信問題，然而到目前為止，賴沒有任何回應；賴清德在過去幾天，似乎掉了幾次眼淚，希望他是為了人民的苦而掉眼淚，而不是為了掩飾自己的謊言而哭泣。

國民黨總統候選人侯友宜趙少康昨天接受網路專訪，侯說，「要哭的是人民吧？」賴清德家裡的事情講清楚就好了，要哭也是為人民哭，人民太痛苦了。

賴清德全國競選總部主委姚立明表示，賴清德老家是「錯誤政策的受害者」，把受害者當作特權，本身就不厚道、根本扭轉黑白；姚反問，當地居民不想有所有權狀、完整改建權利嗎？憑什麼居民在那裡安身立命兩三代，政府不給權利？

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