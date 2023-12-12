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新聞眼／藍綠白政見差異小 比可信度、執行力

聯合報／ 本報記者陳熙文程嘉文林河名
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。圖／報系資料照
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。圖／報系資料照

總統大選進入最後一個月，往年備受矚目的國防外交政見反倒不得寵，吸睛度甚至比不上候選人國籍、違建爭議，連在二○二○年大選中影響選情的「抗中保台」也不見發酵。

根據中研院最新調查，國人對中方信任度呈下跌趨勢，今年僅九點三％的受調民眾認為中國大陸是講信用的國家，比起二○二一年的十三點五％還要更低。

有了如此氛圍，加上民眾普遍認為兩岸開戰時程尚遠，自然對藍白主打「兩岸牌」無感，並演變成藍綠白三方都向蔡政府外交政策靠攏；但其中壓力最大不是侯友宜柯文哲，而是誓言延續蔡英文政策的賴清德

賴清德曾公開表明自己是「務實的台獨工作者」，進入總統大選，無時無刻不在努力擺脫此一標籤。為了爭取國人及美方信任，他提出「四大支柱」以證明自己確是蔡英文2.0，但後來又失言冒出「走入白宮說」，導致美國傳出「疑賴」的論調，更使得他在發言上不得不趨向保守。

既不能向對岸示好，也不能提出更激進的親美政策，賴清德的外交策略，現在躲在蔡英文和副手蕭美琴之後，只能說是蔡政府政策的複製版本。

在外交方面偏弱的侯友宜則明白，民眾主流觀點對中國大陸表現出反感，續打兩岸牌除了鞏固基本盤，難以爭取中間選民，如今提出具體的外交三大主張，可說是「對中關係更為溫和」的蔡英文路線。不過，既然外交政見不如以往總統大選受關注，侯友宜不強出頭卻偶有佳作，也讓美方刮目相看。

至於柯文哲，目前尚看不出外交政見全貌，僅在最近提及外交軍事將按照蔡英文總統的路線；只是，他常脫口而出的個性，在許多涉外人士眼中不符合一般外交規矩，成了一顆不定時炸彈。

除了柯文哲表示軍事將依蔡總統路線，藍綠國防政見主張相似度也甚高。在野黨雖抨擊蔡政府作為導致兩岸緊張、海峽中線防禦縱深失守，但對諸如提升官兵待遇、不對稱建軍、國造潛艦、擴大對外軍事交流等方向，都採贊同態度。藍綠白在國防、外交的政見差異不大，選民要比較的，將是三組候選人的可信度與執行力。

2024選舉 2024總統選舉 蔡英文 柯文哲 賴清德 侯友宜 台獨 潛艦 海峽中線 違建

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