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柯文哲：兩岸完全不講話 一定不對
民眾黨總統候選人柯文哲前天說若當選總統，外交軍事將按照蔡總統路線，但是不贊同蔡總統的兩岸關係和內政。他昨受訪表示，二○一八年美中開始對抗，美國國家戰略已從「脫鉤」改為「風險管理」，台灣對中國大陸完全脫鉤不可能，但完全不來往、不講話「一定不對」，因此在交往過程當中，還是要有風險管理概念。
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