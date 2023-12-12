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侯友宜國防政見：打造可嚇阻戰力

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜昨公布國防外交政見，國防以「強健國防、嚇阻戰爭」為原則；外交則主張「堅韌外交、印太睦鄰、平等互利、民主永續」。記者陳正興／攝影
國民黨總統候選人侯友宜昨公布國防外交政見，國防以「強健國防、嚇阻戰爭」為原則；外交則主張「堅韌外交、印太睦鄰、平等互利、民主永續」。記者陳正興／攝影

國民黨總統候選人侯友宜昨公布國防外交政見。侯友宜表示，將秉持「強健國防、嚇阻戰爭」原則，打造精銳、善戰、靈活的國軍，匡正民進黨政府四大缺失。他拋出增加百億預算讓志願役每月加薪萬元，將九三軍人節改成「全民敬軍節」並全台放假敬軍。

國民黨副主席夏立言、立委江啟臣、不分區立委候選人陳永康、台大政治系教授左正東共同出席這場記者會。

國防政見部分，首先是「國家安全戰略藍圖」。為維繫台海安定與印太地區穩定，侯友宜提出「嚇阻、對話、降低風險」的「三Ｄ戰略」，並將於就職十個月內公布「中華民國國家安全戰略」，將三Ｄ戰略具體化。

其次是「志願役百億加薪方案」。估計每年增約一○六億元，其中「戰鬥加給」增六十七億元、「志願役加給」增卅九億元，志願役每月最多加薪萬元。同時精進義務役入伍流程，減少役男入伍前等候當兵的時間，並讓民間專長與服役結合。

為厚植國防戰力基礎，將成立行政院副院長主持的「行政院全民防衛動員委員會」，改進軍事教育，並深化與美國軍事交流，也將透過十大建設打造可恃嚇阻戰力，發展不易被偵測且難以反制之不對稱戰力；除了大幅提升視距外接戰能力、接戰效率與殺傷效果，也將提升無人機與反無人機能力。

國防預算則依威脅程度增加，威脅愈大，增幅愈大；也將持續推動潛艦國造等水下不對稱作戰能力。

侯、賴、柯國防外交政見 製表／侯俐安、丘采薇、林銘翰
侯、賴、柯國防外交政見 製表／侯俐安、丘采薇、林銘翰

另外，將建立和自由民主國家同盟戰時聯通機制，除了美國之外，也會和印太地區夥伴在情資分享上共同面對及合作，「設立專業城鎮戰訓練基地，地面城鎮作戰，我們還是要面對。」

外交政見則以「堅韌務實、印太睦鄰、平等互利、民主永續」為原則。侯友宜批評，民進黨「鎖國外交」無力無能，不僅邦交國斷了九國、剩下十三國，削弱國際支持及地位，也無法善用國際組織解決爭端。

媒體提問，國安方面對中國大陸定位為何？侯友宜表示，如何讓兩岸間降溫、將風險降到最低，是現階段需採取的策略。

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