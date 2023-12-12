學校挨批行政不中立 趙少康青年座談 東華大學場喊停

國民黨副總統候選人趙少康原預計今天到國立東華大學旁、壽豐鄉志安宮前廣場與青年座談，遭學生會批評學校行政不中立，校方澄清該活動是公共行政學系系學會邀請，地點在校外，卻仍有雜音。系學會前晚突然宣布取消活動，對外說法是趙少康行程緊湊抽不出時間，否認受輿論壓力取消。

趙少康昨天在台北受訪表示，本來是件好事，因為出現兩派學生爭執，一派邀請、一派反對，如果參加會造成衝突對立，也違反了他的本意，因此放棄東華大學的演講。

趙也說，他很想與東華學生面對面溝通，聽聽大家意見，特別是反對的學生，相當希望這群人也可來參加。

趙少康規畫5場「少康戰情室校園LIVE版」，與全國各地學生交流青年政策，原訂今晚6時是東華大學場，學生會以3年前邀民進黨青年部主任吳濬彥到校演講卻不能舉辦，這次趙少康卻可以，質疑學校行政不中立。

東華大學日前澄清，中選會發布選舉公告後就禁止政黨、公職候選人或支持者造訪校園，期間並未接獲趙少康活動申請，此次座談是公行系系學會自行邀請，場地在校園外志安宮前廣場，未進校園。

前晚東華公行系系學會透過Instagram發布限時動態，宣布今天活動因故取消，對於無法如期舉行一事感到遺憾，希望大家可以繼續支持系學會舉辦的活動。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華指出，趙少康是受公行系學會之邀，參加青年政策開講座談會，大學生已是成年人，想了解各組候選人政見，應該要尊重、鼓勵學生自主，且民進黨之前推動18歲公民權，如今卻連副總統候選人都無法參與座談會，感覺是「自打嘴巴」；民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，政治本應不能進入校園，尊重學校決定。

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