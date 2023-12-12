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2024選戰溫度計／賴清德陷違建爭議 首投族好感度第一名被「他」反超

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文／陳宣懿

今（11）日3位總統候選人競選號次出爐，分別為1號「柯盈配」、2號「賴蕭配」、3號「侯康配」。根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（11）日最新公布的總統候選人預測當選率，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選率37.9％，贏過國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的33.6％以及民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的28.5%。


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柯文哲自認「深綠」衝高聲量　網友關注侯友宜青年購屋政見

比較近一週3組總統候選人各面向指數，柯文哲聲量、紛絲互動力數值最高，賴清德的新聞擴散廣度最大，侯友宜各面向指數則是穩居第二、三。對於連日在多份民調墊底，柯文哲6日受訪表示，「這場選舉還沒開始」，選舉的勝敗將取決於年輕人的投票率，柯文哲並稱自己內心本質還是深綠。對此，有PTT網友表示，「所以支持賴就是支持柯嗎？我好混亂」、「一下小藍一下又變小綠」。

賴清德萬里老家陷違建爭議，國民黨立委王鴻薇5日召開記者會，指控賴清德老家被新北市府認定是違建，還逃稅是罪加一等。對此，賴清德回應，不懂為何台北市立委會先拿到相關資料，但他沒有收到任何通知。至於侯友宜爭取年輕選票，8日提出青年購屋政見，規畫提供40歲以下青年購屋貸款免付頭期款，貸款額度最高新台幣1500萬元，利息補貼5年，讓年輕人起步買得起房。


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賴清德深陷老家違建爭議　首投族好感度第一變成侯康配

比較11月28日「跨世代好感度」數據，今日侯康配首投族好感度躍居第一，賴蕭配墊底。賴清德深陷萬里老家違建爭議，加上日前蕭美琴國籍爭議，導致賴蕭配近7天好感度多日墊底，對於賴清德談到老家違建哽咽，柯文哲酸，是羞愧哭還是怎麼樣。藍營王鴻薇更直指賴清德老家違建又逃漏稅，罪加一等。

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