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總統大選號次 柯吳1賴蕭2侯康3

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
3黨總統候選人號次11日出爐，柯吳配1號、賴蕭2號與侯康配3號。（中央社）
3黨總統候選人號次11日出爐，柯吳配1號、賴蕭2號與侯康配3號。（中央社）

總統候選人最期待的1號被民眾黨的柯吳配抽到！接續是賴蕭配2號，然後侯康配3號。3方也在抽籤完後，各自宣布與號碼相稱的競選口號，如「唯1的選擇」、「美德雙全」或「台灣換新3」等。接下來將進入選戰最緊鑼密鼓的時段，候選人將迎接政見發表會與辯論會。

號碼搭配競選口號

中選會11日上午10點舉行候選人號次抽籤。民進黨由副總統參選人蕭美琴前往中選會抽號，國民黨則由侯友宜競辦發言人李利貞代表，民眾黨將則由總統參選人柯文哲親自前往抽籤。抽號順序依照登記順序，依序是，民進黨、民眾黨，最後則是國民黨。

號次出爐，分別是柯文哲與吳欣盈1號、賴清德與蕭美琴2號，最後則是侯友宜與趙少康3號。賴清德陣營的口號是「總統投2號，美德雙全穩健向前」侯友宜競辦現場也高喊「總統票投3，做你的靠山；台灣換新3，人民有好康。投侯康，一切OK。」；柯文哲陣營則高喊「義無反顧，唯一的選擇：柯文哲！」


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政見與辯論重頭戲

區域立委抽號將由各縣市選委會舉辦，原住民候選人及政黨不分區抽號作業由中選會主辦，皆在20日舉行。中選會預計12月15日公告總統、副總統選舉候選人名單。據規劃，總統候選人3場電視政見發表會訂於20日晚間7時、26日下午2時及28日晚間7時；副總統候選人政見發表會訂於22日下午7時舉行。

由11家媒體共同主辦的總統候選人電視辯論會，訂於2023年12月30日下午2時，在公視舉行。副總統候選人電視辯論則暫訂於2024年1月1日下午2時，同樣也是在公視舉辦。


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