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細究總預算問題多 藍盼政府說清楚

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨11日召開記者會，列舉他們認為總預算有疑點的地方，判刑政績冠進一步說明。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨11日召開記者會，列舉他們認為總預算有疑點的地方，判刑政績冠進一步說明。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「數位身分證要賠償10億，為何要全民買單？勞動部要如何因應勞保龐大的債務？這些應該在立法院說清楚！」國民黨立委謝衣鳳列舉各部會預算，要求行政部門到立法院說明，釐清在野黨疑慮。國民黨立委李德維也說，數位部的資料備援計畫行政院尚未核定，就要編預算執行4年，應該要等新政府決定。

數位ID賠償要交代

謝衣鳳指出，數位身分證因為資安疑慮暫緩推動，廠商換發的財物損失包括設備’廠房與備料，大約是11.1億，廠商求償10億，但內政部要用公務預算支付，形同讓全民買單，國民黨希望將相關預算凍結，並要求內政部來立法院詳細說明，難道沒有必要嗎？她質疑，立院相關協商都是公開透明，民進黨何須擔心？

另外，勞保基金潛藏負債12兆，恐將於115年用盡，即使過去軍公教二次年改，已經多繳、少領、延後拿，卻還是有破產危機，國民黨希望勞動部就改革方案提出具體說明，而且每年要撥補1500億，但勞動部至今尚未有相關提案；《食品安全衛生管理法》也未要求市售美豬產品標示萊劑含量，這些都盼行政機關改進。

刪一半宣傳預算

「數位部的預算尚未核定就先編了！」李德維指出，數位部預算中有13.4億是跨境備援資料的費用，但此政策尚未獲得行政院核定，數位部就已經偷跑，且還要將此預算分4年執行，屆時新政府將對相關計畫一無所知，應該凍結相關預算，盼數位部等新政府上台再編列。

國民黨立院總召曾銘宗則說，蔡總統老是說自己沒有債留子孫，但前瞻基礎建設還有6790億是蔡總統卸任後才執行，我國總負債共7.2兆，盼蔡總統不要再玩數字遊戲，呼嚨國人。另外，如客委會、教育部與農業部等部會的媒體宣導費用都高達1億元，國民黨主張要刪除一半。

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