台南弊案連傳「鐵票區恐大失血」 郭正亮批賴清德：想拿50%選票簡直在做夢

距離2024年總統大選僅剩一個多月，民進黨總統候選人賴清德在多數民調仍位居一位，然而國民黨候選人侯友宜的支持率也有增加的趨勢，兩黨差距逐漸縮小。對此，前立委郭正亮表示，民進黨擅長的「製造恐慌」招數這次將失效，加上台南頻頻爆出弊案，「鐵票區」恐大失血，賴清德可能成為民進黨史上在台南得票數最少的候選人。

郭正亮昨（10）日在《新聞大白話》中指出，民進黨喜歡在選戰期間「製造恐慌」，例如過去以太陽花運動製造「服貿恐慌」，但他認為這招在此次大選中恐怕沒用。

郭正亮接著表示，此次台南選區最值得注意。2020年蔡英文在台南拿到67%的選票，日前立委林俊憲幫賴清德吹牛，這次至少要拿到60%，「簡直就是做夢！賴清德這次台南能不能拿到50%都不知道。」

他點出原因，除了此次大選為「三腳督」局勢以外，台南近幾年接連發生各種問題，連續爆出爐渣案、88槍、光電、議長賄選等諸多弊案，「台南政壇那麼多貪官污吏，還想過50％？怎麼可能！」郭正亮補充，就現有民調來看，最近賴清德在高雄的支持率也不理想。

郭正亮分析，民進黨這次選舉跟上次小英選總統時相比，人氣差非常大，「選民的熱情在消退，因為實在做得太爛了！」他更以2022年黃偉哲跟謝龍介選台南市長為例，當時民進黨得票率不到5成，僅以5%得票率險勝國民黨，但反觀先前賴清德連任台南市長時，得票率曾高達70%，「他離開之後的台南變成什麼樣子？實在是變得太不像話。」

郭正亮直言，「不要說台南還是民主聖地，已經變成烏煙瘴氣之地」，更表示如果民進黨要將台南視為最終戰區，以台南決生死的話，賴清德可能會成為黨內有史以來，在台南拿到最少票的總統候選人。

賴清德上月(11)在台南成立2024年總統及立委聯合競選總部，現場吸引破2萬名鄉親到場相挺。賴清德致詞時回憶當年南下到成大醫學院求學的經歷，並回想棄醫從政，從國大到立委及2屆台南市長，與鄉親們度過的重大事件、並細數台南市近來的種種大小建設和進步，訴求「有台南鄉親支持才有今天的賴清德」。

賴清德說，很珍惜過去並肩作戰，逗陣打拚的日子，也經歷過台南50年來最大的地震，但化悲奮為力量，也面對台南黑金，取消議員小型工程款，改革正副議長記名投票，讓陽光照進黑暗。他說，也迎接台積電三奈米和五奈米來到台南，還有蔡英文總統支持將高鐵區設立智慧綠能科學城，淹水問題也獲得很大改善，鐵路地下化已經動工，大眾捷運系統比以前便利 ，亞太棒球村即將完工，拆掉中國城等建設河樂廣場，還有美術館和圖書館都完成，和十多個職業工會成立行善團為弱勢修繕房子。台南不只是台灣的台南，更是國際的台南。

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