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卡侯？ 綠提逾千張預算動議刪除單

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
國民黨總統參選人侯友宜（前中）昨天參加新北立委參選人張智倫（前左二）聯合競選總部成立大會，包括張智倫母親新北市議員陳錦錠（前左一）等也一起出席造勢。記者胡經周／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（前中）昨天參加新北立委參選人張智倫（前左二）聯合競選總部成立大會，包括張智倫母親新北市議員陳錦錠（前左一）等也一起出席造勢。記者胡經周／攝影

新北市長侯友宜請假投入總統大選，議會正審議2024年預算，民進黨議員提出超過千張預算動議刪除單，創有史以來紀錄，除首長特支費，公務車油料費也遭動議刪除，審查時間倒數4天，想審完困難重重。綠營認為，市府預算未核實編列，應積極與議會溝通；藍營議員反擊「不該為了卡侯擋新北預算」。

新北2024年歲出高達2131億元，原訂11月10日起至12月4日審查新北市2024年總預算，但刪除動議案過多，大會延長10天至12月14日。

議會統計，綠營議員刪除動議單截至上周五破1000張，預算審查剩4天，議長蔣根煌已邀黨團協商，但地方對14日能否審完不樂觀。

民進黨團總召鄭宇恩說，府會關係惡劣、互信基礎低，市府很多預算編列不核實，議員依照職權要求市府清楚解釋，她舉例，祕書處出國宣導業務，光是美國15天就花100多萬，議員要求說明祕書處卻擺爛。

國民黨議員陳儀君批，綠營以執行率不高刪市有不動產作價投資公共建設用地基金預算20億相當不合理，不動產作價本來就要循序漸進，若不編列，怎把錢拿去做更多市政建設；國民黨議員蔡淑君說，綠營議員以市府不配合會勘為由刪除工務局油料費18萬，「難道要公務員坐局長公務車去會勘？」

國民黨團書記長廖先翔表示，監督預算是議員職權，出發點要為市民，而非攻擊政敵，若真協調不順，黨團才會討論下一步因應對策。

新北市議會表示，目前動議單累計超過千張，不少件經溝通有抽單，如工務局經溝通，議員就抽回20張。目前定期會已延長一次，如果預算無法審竣，預計明年選後才有機會開臨時會再審。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，尊重議會職權，呼籲要以新北建設與市民福祉為最大考量，盡速審查並通過預算，讓市政順利推動。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 王敏旭 廖先翔 蔣根煌

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