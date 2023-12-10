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侯康提青年買房免頭期 賴清德：居住政策應看整體

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明江婉儀／台北報導
對於回老家哽咽被柯文哲酸說是「羞愧哭」一事，賴清德強調，是回故鄉讓他感動，不是房子或是其他緣故。記者吳傑沐／攝影
對於回老家哽咽被柯文哲酸說是「羞愧哭」一事，賴清德強調，是回故鄉讓他感動，不是房子或是其他緣故。記者吳傑沐／攝影

國民黨總統參選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康提出青年首購房屋政見，一千五百萬元額度內可全貸，且免頭期款。民進黨總統參選人賴清德昨質疑，居住政策須整體考量；侯友宜表示，民進黨完全不了解年輕人低薪、高房價的痛苦。

侯友宜表示，賴清德說房價在降，內政部長林右昌也說年輕人不是買不起房子，而是沒有規畫，這都與年輕人距離太遠。

侯友宜表示，他提出免頭期款，一千五百萬元額度內購屋減輕壓力，這是讓想要買房子的年輕人，都可以在一定額度做到，他就居住正義，又提出多元住宅方案，像企業有勞工宅，甚至加碼租金補貼，還有很多措施，都是希望大家買得起、住得起，同時抑制房價炒作課囤房稅，。

賴清德質疑，居住政策須整體考量，顯然專家學者對侯友宜提出的政策持有不同意見。另外，侯友宜過去提出的服貿、歡迎陸生來台就業等，恐怕對年輕人未來生涯會有更大衝擊。民眾黨總統參選人柯文哲表示，侯友宜的政見是在圖利廠商，讓廠商可以蓋更多的房子。

關於萬里老家遭不斷抹黑攻擊，賴清德昨天表示，他已針對此事多次說明，一切依法行政，；針對前晚在萬里哽咽，賴說，回到故鄉看到師長、親友，因為感動而流淚，並非房子或其他緣故。

侯強調，賴清德只要把事實講清楚，不用哽咽。柯表示，賴哽咽應是為了違建，那乾脆直接去賴家違建前辦直播。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 違建 居住正義

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