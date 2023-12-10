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我氣候變遷績效排名差 馬英九：全世界沒人在反核

聯合報／ 記者屈彥辰程遠述林縉明／台北報導
最新全球氣候變遷績效指標，台灣排名第六十一，「溫室氣體排放」位居倒數第四。圖為高雄林園石化工業區。本報資料照片
最新全球氣候變遷績效指標，台灣排名第六十一，「溫室氣體排放」位居倒數第四。圖為高雄林園石化工業區。本報資料照片

國際智庫公布最新「氣候變遷績效指標」，我國在各項評比皆為後段班。國民黨總統參選人侯友宜昨表示，民進黨能源政策完全失敗，難怪評比指標落後。

德國看守協會、新氣候研究所與氣候行動網絡等機構公布最新「氣候變遷績效指標」，我國位列第六十一名，較去年下跌了四名，各項評比皆為後段班。

侯友宜表示，民進黨能源政策完全失敗，他的能源政策很清楚，以綠永續、以核減煤、節能優先、有序轉型，推動綠能不斷發展，用核電逐漸替代煤，讓台灣朝向減碳方向，一定會達到二○三○減碳台灣，二○三五低碳台灣，二○四○無煤台灣，二○五○跟國際接軌，變成淨零排放的台灣。若如民進黨所說，二○三○只能減碳百分之二十四，跟國際差太多了吧？難怪評比指標是最落後的。

前總統馬英九說，民進黨反對核能是過時政策，現在全世界沒人在反核，且最近整個世界各國希望未來核能增加三倍，因為核能不排碳、便宜且能量高。民進黨錯誤能源政策造成缺電斷電，侯友宜核能政策基本上跟他一樣，呼籲大家投票支持，台灣才不會缺電。

台中市長盧秀燕昨為立委參選人賴士葆站台時也表示，民進黨用吃萊豬、核食、巴西蛋等人民健康交換外交。

柯文哲昨透過臉書表示，他的能源政策跟微軟創辦人比爾蓋茲接近，需要與時俱進的處理對核能的態度，他也批評民進黨政府先設定非核家園目標，沒有理性務實討論的空間都沒有。

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 減碳 氣候變遷 馬英九 反核

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