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綠諷藍貪官多 侯嗆「貪汙總統出自綠」

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇程遠述余采瀅／連線報導
侯辦發言人吳亮賢表示，侯友宜態度非常明確，成立特偵組不只要揪出民進黨執政以來的貪污腐敗，更會不分黨派，違法就辦。記者林俊良／攝影
侯辦發言人吳亮賢表示，侯友宜態度非常明確，成立特偵組不只要揪出民進黨執政以來的貪污腐敗，更會不分黨派，違法就辦。記者林俊良／攝影

民進黨昨公布電視廣告「貪婪的藍」，細數國民黨籍人士所涉入的司法案件，諷刺國民黨總統參選人侯友宜所提的重啟特偵組政見。侯友宜方面立即反擊，回酸「中華民國史上第一個貪汙總統陳水扁出自民進黨」。

二○二四大選除國際及兩岸議題受關注外，國民黨猛攻民進黨執政的貪腐問題，訴求清廉與貪腐的選擇，民進黨昨天推出廣告掀國民黨過去貪腐舊帳回擊。

民進黨發言人張志豪則說，國民黨執政時期的涉貪人士實在是劣跡斑斑，呼籲國人應看清真相，拒絕貪師回朝，守護公平正義，一起「走對的路，選對的人」。

張志豪指出，國民黨人藉勢藉端，貪得無厭，侯友宜、趙少康始終閃躲迴避，結果就是國民黨貪官一再複製相生，如侯友宜縱容愛將石碇區長李浩榕涉貪長達十二年。據統計，朱立倫八年新北市長任內，共有一百零八名官員涉貪遭起訴，其中有七十五人是中高階主管。

針對民進黨新廣告，侯競辦表示，侯友宜態度非常明確，成立特偵組不只要揪出民進黨執政以來的貪汙腐敗，更不分黨派，違法就辦。

侯競辦提到，反觀民進黨總統參選人賴清德，對於人民質疑民進黨的貪汙弊案，竟反質問人民是哪一件，蔡英文總統甚至稱貪腐沒有證據，她不能接受。兩相比較，顯示侯賴的根本差異，貪汙總統陳水扁出自民進黨，害台灣丟臉丟到國際，並讓全世界認證，民進黨執政就是貪汙保證。

國民黨不分區立委參選人韓國瑜昨為立委參選人賴士葆站台，他表示，國民黨提出重啟特偵組政見就是一句話，專辦大官。

韓國瑜表示，大家心裡都住一個人，叫做包青天，為什麼包青天相關小說、連續劇收視第一，因為大家希望政府官員不要貪汙，貪汙後有包青天對付。他並公開奉勸民進黨去做生意，不要汙染政治。

國民黨副總統參選人趙少康昨晚與台中一中等學生進行首場座談，有學生問國民黨支持很多黑金派系候選人？趙少康說，要賺錢就不要搞政治，要搞政治就不要賺錢，他對貪汙深惡痛絕，不可有特權與牟利，「不論黨派，只要違法統統會抓，只要敢貪汙一定除惡務盡」。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 特偵組 賴清德 陳水扁 貪汙

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