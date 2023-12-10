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母雞輔選大戰！賴蕭趕場 藍軍造勢

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真張裕珍胡蓬生吳傑沐／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（左3）昨天到桃園，參加第6選區無黨籍立委參選人趙正宇（右2）大溪競選總部成立大會。記者翁唯真／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左3）昨天到桃園，參加第6選區無黨籍立委參選人趙正宇（右2）大溪競選總部成立大會。記者翁唯真／攝影

國民黨立委鄭正鈐（左二）昨天在竹蓮寺前方封街舉辦造勢大會，副總統參選人趙少康（左三）同台爭取選民支持。記者張裕珍／攝影
國民黨立委鄭正鈐（左二）昨天在竹蓮寺前方封街舉辦造勢大會，副總統參選人趙少康（左三）同台爭取選民支持。記者張裕珍／攝影

總統立委選戰漸白熱化，民進黨賴蕭配昨天分進合擊輔選，副總統參選人蕭美琴橫掃桃園4個選區與小雞合體，總統參選人賴清德也到桃園替無黨籍趙正宇站台，大咖盡出搶票；國民黨展現藍大於綠的在地優勢，桃園市長張善政、議長邱奕勝分替現任萬美玲、新人邱若華固票，與綠營互別苗頭。

桃園市6個選區僅2席現任立委為民進黨籍，綠營造勢活動遍地開花，蕭美琴昨天首度到桃園輔選，接連替自家提名的范綱祥、劉仁照、彭俊豪與爭取連任的鄭運鵬「合體」拉票，頗受支持者歡迎。

競選第4選區立委的范綱祥昨天成立競總，蕭美琴肯定范具環工技師、律師2種專業，是優秀人才，行政院副院長鄭文燦、衛福部前部長陳時中也替范助講；萬美玲昨天選在後站成立大樹林競選總部拚場，張善政肯定萬是6星優質立委，呼籲選民支持連任。

桃園市第6選區被評為激戰區，藍綠陣營都認為自己贏面大，但仍須拉開差距。現任無黨籍立委趙正宇獲民進黨禮讓支持，賴清德昨天下午到大溪替趙正宇站台，肯定趙服務不分黨派，國民黨提名的邱若華鎖定外移人口多的八擴重劃區，昨辦兒童劇團免費公益巡演，允當選力推托育福利。

賴清德昨天是5天內二度到苗栗替康世明、曾玟學輔選，展現對客家庄重視企圖。鄭文燦也趕場桃園、苗栗輔選，認為竹科往南發展，苗栗正逢「轉大人」時刻，呼籲支持綠營優秀人選接軌中央。曾玟學對手國民黨立委參選人邱鎮軍昨成立卓蘭競總，提出檢討國土計畫法政見，爭取農民支持。

新竹市立委7人登記競選，又以「四腳督」競爭最激烈。國民黨鄭正鈐爭取連任不敢鬆懈，副總統參選人趙少康、不分區立委參選人韓國瑜、台中市長盧秀燕等人昨出席造勢活動，替鄭拉票營造藍軍團結氣勢。韓國瑜讚許鄭正鈐問政強悍，竹市僅一席立委是「心肝寶貝」，希望選民繼續相挺。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 蕭美琴 侯友宜

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