快訊

文言文黨國遺毒？當年余英時等憂修課綱淪意識形態工具

美麗島民調／談違建哽咽無效？ 賴蕭配4成支持曇花一現

清大副總統座談卡關 趙少康嘆：民進黨把政治搞進校園

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨副總統參選人趙少康。記者邱書昱／攝影
國民黨副總統參選人趙少康。記者邱書昱／攝影

清華大學學生近期邀藍綠白三組副總統參選人舉辦青年座談，原先首場趙少康對談，卻因為場地租借、行政中立等原因而卡關。對此，趙少康今天受訪回應，大學生關心政治民主是好事，而且活動也有邀請蕭美琴，注意到平衡，「民進黨說政治不能進入校園，但其實已經把政治搞進校園。」

趙少康說，聽到消息很難過，本來清大能租給學生，現在又不行，結果換到交大，也被說跟進清大而拒絕，就連文化大學本來也要邀請，現在也否決，學生疲於奔命，這不過就是演講座談，聽聽年輕朋友意見看法，也和他們學習。

趙少康批評，民進黨當時說政治不能進入校園，現在堂而皇之把政治搞到校園。

另外，針對日前拋出把國有校地整建，增加容積率，樓上租出去。趙少康強調，美國原本希望大家住在郊區，開車通勤上班，現在是怕全球暖化、要減少碳里程，因此，鼓勵都市裡面蓋高樓，多出空地，也顧慮到碳排、通勤時間；校園可能只蓋兩三層很可惜，租出去還能挹注學校經費；學者意見本來就很多，好的就採用，不能採用就謝謝他。

2024選舉 2024總統選舉 清大 大學生 趙少康 交大 文化大學

延伸閱讀

反擊柯文哲公開信「抹紅」！ 趙少康：己所不欲 勿施於人

108課綱風波 趙少康：好文章不用 只為去中國化

「手法粗暴致發燒40度」清大生邀趙少康首場青年對談被迫喊卡 原因曝光

民進黨批趙少康偏激 侯友宜競辦：賴清德才是兩岸鬥雞

相關新聞

清大副總統座談卡關 趙少康嘆：民進黨把政治搞進校園

清華大學學生近期邀藍綠白三組副總統參選人舉辦青年座談，原先首場趙少康對談，卻因為場地租借、行政中立等原因而卡關。對此，趙...

酸賴清德談老家違建 侯友宜：不用哽咽

民進黨總統參選人賴清德談及老家違建一事哽咽，國民黨總統參選人侯友宜今早受訪時，喊話「賴清德，不用哽咽啦！」

美麗島民調／談違建哽咽無效？ 賴蕭配4成支持曇花一現

美麗島電子報今天公布最新民調，賴蕭配領先差距縮小，上回好不容易突破4成的支持度，再度跌回37.8%，侯康配以32.6%居...

侯康高喊青年購屋免頭期！ 沈富雄分析現況曝「1關鍵問題」

2024選戰在即，各黨相繼祭出政見以吸引選票。國民黨總統參選人侯友宜8日提出「555方案」，表示青年購屋只要滿足5條件，即可享免頭期款，拋出震撼彈引發熱議。對此，前立委沈富雄分析後指出，「這是傳統的做法，我們等一週看看會不會發酵」。

賴清德談老家違建哽咽 柯文哲酸是羞愧哭還怎樣

民眾黨推出自製網路頻道KPTV，其中一個單元是每日一問，主持人詢問對民進黨總統參選人賴清德今天回到萬里談到老家違建爭議哽...

為免介選揣測 基市府要求各單位：選前勿赴大陸旅遊

2024年選戰倒數，近期卻頻傳里長帶團赴大陸交流，外界憂心中共介選，台北、新北、基隆都傳出有類似情況，基隆還有教育界人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。