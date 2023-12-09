清大副總統座談卡關 趙少康嘆：民進黨把政治搞進校園

清華大學學生近期邀藍綠白三組副總統參選人舉辦青年座談，原先首場趙少康對談，卻因為場地租借、行政中立等原因而卡關。對此，趙少康今天受訪回應，大學生關心政治民主是好事，而且活動也有邀請蕭美琴，注意到平衡，「民進黨說政治不能進入校園，但其實已經把政治搞進校園。」

趙少康說，聽到消息很難過，本來清大能租給學生，現在又不行，結果換到交大，也被說跟進清大而拒絕，就連文化大學本來也要邀請，現在也否決，學生疲於奔命，這不過就是演講座談，聽聽年輕朋友意見看法，也和他們學習。

趙少康批評，民進黨當時說政治不能進入校園，現在堂而皇之把政治搞到校園。

另外，針對日前拋出把國有校地整建，增加容積率，樓上租出去。趙少康強調，美國原本希望大家住在郊區，開車通勤上班，現在是怕全球暖化、要減少碳里程，因此，鼓勵都市裡面蓋高樓，多出空地，也顧慮到碳排、通勤時間；校園可能只蓋兩三層很可惜，租出去還能挹注學校經費；學者意見本來就很多，好的就採用，不能採用就謝謝他。

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