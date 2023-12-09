萬里老家違建爭議 賴哽咽：有繳稅

萬里老家違建爭議延燒，民進黨總統參選人賴清德昨天兩度落淚，他接受電視專訪一度哽咽，頻頻以手帕拭淚，並指老家礦區的房子普遍都是在區域計畫法通過之前就存在，區域計畫法通過之後被禁限建，但中央或地方政府都沒有妥善去處理，他們房子年久失修，就直接修繕了，這些人家的違建，和占有國產地，性質上其實不一樣的，並強調都有繳房屋稅。

新北稅捐處表示，賴清德老家未依房屋稅條例主動申報，新北市府今年十一月間二次通知房屋所有人補正申報，但至今仍未接獲申報稅籍資料；房屋不曾申報設籍，當然就沒有繳房屋稅，不會有繳稅紀錄，呼籲賴家依規定報稅。

賴清德昨晚回萬里參加與立委參選人賴品妤萬里後援會成立大會，台下老師、同學、朋友、親戚、鄰居等都到場，賴清德提到老家再度哽咽拭淚。他說，他家的房子合法，「我家從阿公、母親開始，政府有開任何稅單都有繳，包括房屋稅都有繳。」早期這個老房子因為土地是礦主的，他們家是繳房屋稅，還記得小時候有一次剛好碰到要繳房屋稅，媽媽在傷腦筋。

賴清德表示，不希望新北市政府給予特殊待遇，就是公平、依法行政就好了，也請新北市政府去查一下，「為什麼會說我們家沒有繳稅呢，我們有繳啊，不知道為什麼你查不到，我的記憶裡面就很鮮明，我們真的有繳。」至於後來為什麼沒有繼續開罰單、開稅單，這他不知道。他也說，未來若當選總統，他會協助全台卅二公頃礦區土地解決問題。

新北市稅捐處副處長陳正輝表示，雖然目前房屋稅部分所有權人未主動申報，不過以目視外觀房屋大小及土地面積，賴清德老家地價稅及房屋稅判斷尚未達到最低開罰標準。

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