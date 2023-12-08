獨／網友好奇賴清德老家沒繳稅罰不罰？ 新北稅捐處今表態

副總統賴清德萬里老家被新北市府認定是既存違建，稅捐處也派人前往現場了解並核課地價稅及房屋稅，地價稅部分所有權人已繳清，但房屋稅至今未申報，網友好奇副總統老家補繳地價稅、沒按規定申報房屋稅要不要開罰？稅捐處今說，依稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表而言，以萬里老家的面積及規模，尚未達最低開罰標準。

依財政部公布的稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表，房屋稅單一戶每一年所核算稅額漏稅額逾1萬1千元5萬4千元罰所漏稅額處0.5倍，換言之最低漏稅金額要達到1萬1千元才會開罰。

土地稅法的地價稅部份每案每年短匿逾3萬5千元至7萬元處短匿稅額0.5倍，也就是地價稅少繳3萬5千元才會開罰0.5倍。由於賴清德萬里老家近來被追補繳今年及過去5年地價稅及房屋稅，民眾紛紛好奇賴清德老家沒繳稅是否需被罰款？

新北市稅捐處副處長陳正輝今對此表示，雖然目前房屋稅部分所有權人未主動申報，不過以目視外觀房屋大小及土地面積，賴清德萬里老家地價及房屋稅判斷尚未達到稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表的最低開罰標準。

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