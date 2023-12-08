柯文哲曝內心深綠「遵循小英路線」 吳子嘉酸：他隨便講講

民眾黨總統參選人柯文哲日前受專訪時稱自己內心仍是「深綠」，且如果當選總統，軍事及外交將持續遵循小英路線。不過，媒體人吳子嘉卻認為，柯文哲僅是口頭上隨便講講。

柯文哲日前對外宣稱自己內心還是深綠的，同時，他也提及台灣目前仍必須維持現狀，若他當選總統，除了在軍事、外交政策會維持「小英路線」外，有機會也會讓台灣變成「正常的國家」，想辦法讓台灣重返國際社會。

吳子嘉昨（7日）在政論節目《關鍵時刻》中提到，柯文哲的嘴上說「內心」，但他就只是隨便講講而已。除此之外，柯文哲一開始就已經搞錯了，事實上，總統蔡英文是「淺綠」而非深綠，且蔡英文進行的便是美國路線，是強調美國在台利益的路線。

吳子嘉進一步指出，所謂深綠，例如前立委林濁水，他們會走在最前頭拚命、衝撞體制，且絕對講信用，「民進黨過去早期不就是這樣子嗎？」吳子嘉質疑，論拚命，柯文哲哪裡有？且很可能不守信用，「講好了，衝喔，他搞不好就跑了。」

除此之外，吳子嘉認為柯文哲能夠吸引年輕人支持，在於年輕人厭惡藍綠，但柯文哲並不知道他已變成另外一個選項，「柯P的民眾黨，莫名其妙變成了一個大家賭爛的選項。」

針對外界對「深綠說」的質疑，柯文哲回應，所謂「外交維持小英路線」是指自己不像蔡英文有台獨黨綱的包袱，外交處理會更靈活。他也表示，由於自己是二二八家屬，「深綠」便是他的出身背景。

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