還記得缺疫苗嗎？蕭曝向美求疫苗 藍批選舉邀功

民進黨副總統參選人蕭美琴日前接受政論節目專訪，談及我國疫情期間，當時她任駐美代表，透過其在美關係，聯繫數位美國聯邦參議員，終於為我國爭取到疫苗。不過，國民黨立委對蕭美琴說法不埋單，批蕭為選舉邀功。

蕭美琴受訪時，回憶爭取疫苗情形：當時蔡總統請她探詢向美國爭取疫苗的可能性，美方回應說，美國一天卅萬確診案例，越南、菲律賓一天數萬例，台灣一天三百例，不符疫情嚴重，且台灣每天講「台灣可以幫忙」，卻跟別的國家搶疫苗。

蕭美琴提到，美國公布疫苗捐贈對象，對亞太地區捐贈六百萬劑，台灣雖在名單內，但能搶到多少又是一番折騰；她當時拜託後，終於有幾位美國參議員願來台灣，宣布美方願贈疫苗。蕭並強調，很多人懷疑美國到底有沒有挺台灣；但台灣插隊，美國優先捐給台灣，就是這麼幫忙台灣。

針對蕭美琴說法，國民黨立法院黨團總召曾銘宗批，疫情期間，蔡政府要什麼沒什麼，要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，不顧急迫性和人民的健康權益，阻擋民間購買疫苗給政府，後來是鴻海跟台積電買疫苗，連慈濟、工商協進會都擋，目的是要維護高端疫苗。

國民黨立委李貴敏說，蕭美琴講她如何搶到疫苗是馬後砲；不要以為民眾沒有記憶、不了解情形，蕭是為了選舉出來邀功。

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