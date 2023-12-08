打詐國家隊有效？侯提打詐政見 騙愈多關愈久

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康，昨天和國民黨不分區立委參選人「寶博士」葛如鈞共同舉行「火網打詐，重刑轟炸」政見記者會。葛如鈞表示，蔡政府「打詐國家隊」十三億元預算中，高達百分之七十三點五八花在場地費；對於電信境外門號橫行，虛擬貨幣、電子支付成為詐團洗錢工具，他點名金管會、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、數位部失職。

侯友宜說，詐騙產業已經是近年「經濟發展最蓬勃的產業」，光是去年民眾就損失七百億元，政府成立「打詐國家隊」，但詐騙案件卻愈來愈多，去年有兩萬九千件、今年有三萬件。他說，犯罪是一種連動，詐團成員不只詐騙金額，還會引發毒品、暴力、組織犯罪。

侯友宜打詐政見，主張「騙得愈多、關得愈久」，詐騙所得超過定額，無論個人或組織皆加重刑責的二分之一；提供人頭帳戶者，再犯提高刑責二分之一，並加強控管不明金流及地下匯兌。

行政院打詐辦公室則表示，打詐行動綱領一點五所編列「設備、場地整修」費用為法務部及警政署，合計約六億四千萬元，項目均為提升打擊詐欺犯罪工作效能所添購之科技偵查設備，未編列任何場地整修費用。打詐辦公室強調，絕無輿論所指慷納稅人之慨、恣意撒幣。

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