聽新聞
test
0:00 / 0:00

打詐國家隊有效？侯提打詐政見 騙愈多關愈久

聯合報／ 記者侯俐安劉宛琳／台北報導
國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康、不分區立委候選人「寶博士」葛如鈞共同出席打詐記者會。記者林澔一／攝影
國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康、不分區立委候選人「寶博士」葛如鈞共同出席打詐記者會。記者林澔一／攝影

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康，昨天和國民黨不分區立委參選人「寶博士」葛如鈞共同舉行「火網打詐，重刑轟炸」政見記者會。葛如鈞表示，蔡政府「打詐國家隊」十三億元預算中，高達百分之七十三點五八花在場地費；對於電信境外門號橫行，虛擬貨幣、電子支付成為詐團洗錢工具，他點名金管會、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、數位部失職。

侯友宜說，詐騙產業已經是近年「經濟發展最蓬勃的產業」，光是去年民眾就損失七百億元，政府成立「打詐國家隊」，但詐騙案件卻愈來愈多，去年有兩萬九千件、今年有三萬件。他說，犯罪是一種連動，詐團成員不只詐騙金額，還會引發毒品、暴力、組織犯罪。

侯友宜打詐政見，主張「騙得愈多、關得愈久」，詐騙所得超過定額，無論個人或組織皆加重刑責的二分之一；提供人頭帳戶者，再犯提高刑責二分之一，並加強控管不明金流及地下匯兌。

行政院打詐辦公室則表示，打詐行動綱領一點五所編列「設備、場地整修」費用為法務部及警政署，合計約六億四千萬元，項目均為提升打擊詐欺犯罪工作效能所添購之科技偵查設備，未編列任何場地整修費用。打詐辦公室強調，絕無輿論所指慷納稅人之慨、恣意撒幣。

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

藍綠白混戰！沈富雄預言柯文哲僅12% 再稱侯友宜有望勝選「唯有1弱點」

恩恩爸聲請自訴侯友宜新北地院駁回 理由：不具相當因果關係

指王金平力挺至少為藍「帶100萬票」 趙少康首度上街搏感情：中部贏就贏了

柯文哲循蔡總統外交路線 侯友宜：我主張親美和中

相關新聞

王金平接侯康後援會總會長 喊團結郭

國民黨總統參選人侯友宜昨與副手搭檔趙少康、黨主席朱立倫，拜會立法院前院長王金平，宣布王金平將擔任全國後援會總會長。王金平...

「要怪就怪我」朱立倫喊話郭台銘盼團結 郭辦：間接承認自己做錯事？

鴻海創辦人郭台銘退出2024大選後，副總統參選人趙少康對郭喊話「還是回來吧」，黨主席朱立倫說「要怪就怪我」；立法院前院長...

柯文哲曝內心深綠...學者喊無中心思想 遇1效應將發現柯盈配支持者黏著度低

民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。清大兼任助理教授何志勇認為，證明柯文哲無中心思想，若...

打詐國家隊有效？侯提打詐政見 騙愈多關愈久

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康，昨天和國民黨不分區立委參選人「寶博士」葛如鈞共同舉行「火網打詐，重刑轟炸」政見記者會...

曝內心深綠 柯：我沒台獨黨綱包袱

民眾黨總統參選人柯文哲前天接受媒體專訪，自稱內心本質還是深綠，若當選總統，外交政策將會依循蔡英文總統路線，但兩岸關係上會...

憂開放服貿 賴清德：陸人搶雞肉飯生意

為拚國會過半，民進黨總統參選人賴清德昨天再度到北市松山區參拜，拉抬民進黨立委參選人許淑華。賴清德在中崙市場慈賢宮前開講，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。