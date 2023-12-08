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黃國昌：賴清德老家新建物 欠稅未申報

聯合報／ 記者林縉明丘采薇／台北報導
民眾黨不分區立委參選人黃國昌昨針對民進黨總統參選人賴清德萬里建物問題，拿出空照圖比對。記者陳正興／攝影
民眾黨不分區立委參選人黃國昌昨針對民進黨總統參選人賴清德萬里建物問題，拿出空照圖比對。記者陳正興／攝影

民眾黨不分區立委參選人黃國昌昨天舉出多張空照圖，質疑民進黨總統參選人賴清德萬里老家，是二○○三年興建完成的建物，絕非改建工寮；且該建物廿年未繳過房屋稅外，賴清德二○○七年八月取得，也未曾財產申報，違反公職人員財產申報法。

黃國昌指出，根據一九九二年十月卅一日空照圖，當時尚未出現賴清德老家兩層建物，絕對沒有需要改建工寮或建物存在；一九九六年六月廿四日系增建物沒有工寮或老舊建物；二○○三年八月九日空照圖，原本三排建築旁被清空，系增建物出現；二○○五年空照圖清楚看到建物完工，旁邊花園也都興建出來。

黃稱，礦業用地有工寮是事實，但當時存在工寮根本不是這棟，這棟建物是後來出資興建，時間在賴清德擔任立委期間。該二層建物基地所有權變更歷程，二○○四年二月時是一位李姓所有權人，同年四月透過買賣變成賴清德母親，二○○七年八月透過分割贈與變成賴清德，二○一一年再透過贈與給賴清德的兒子，該二層建物存在以來，賴從未納財產申報過。

針對黃國昌的指控，賴辦發言人郭雅慧說，黃國昌曾是該選區選出的立委，沒有協助在地解決問題，不去理解詳細法理脈絡，為區域內弱勢民眾解決問題，卻為了個人的選舉利益，惡意用片面資訊，操作風向且不實指控，實在令人遺憾。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 黃國昌

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