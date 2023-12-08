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曝內心深綠 柯：我沒台獨黨綱包袱

聯合報／ 記者林縉明歐陽良盈彭宣雅／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。圖／聯合報系資料照
民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。圖／聯合報系資料照

民眾黨總統參選人柯文哲前天接受媒體專訪，自稱內心本質還是深綠，若當選總統，外交政策將會依循蔡英文總統路線，但兩岸關係上會比較表達和善。柯昨進一步表示，蔡總統在民進黨台獨黨綱包袱下，「能夠撐到這邊很ＯＫ」，他沒有民進黨台獨黨綱的包袱，可以更靈活。

面對近期民調支持度下滑至第三名，柯文哲稱這場選舉還沒開始，最後勝敗關鍵取決於年輕人投票率。

柯文哲接受媒體專訪提及兩岸政策表示，維持現狀是不得已的選擇，台灣現況不可能獨立，也不可能統一，外交政策會按照蔡總統路線，至少兩岸表達和善。

柯文哲與民進黨總統參選人賴清德都喊出要延續蔡總統外交路線，媒體昨詢問兩人差異。柯文哲說，民進黨有台獨黨綱的包袱，他沒有，可以更靈活。柯認為，這次選舉是要選出台灣總統，不是選美國州長或中國省長，應該要找到平衡點。

柯文哲網路頻道「ＫＰ ＴＶ」昨天開播，柯文哲晚間在節目批國民黨有錢選舉，卻積欠黨工九點八億元不還；還嗆賴清德如何務實推動台獨，「不要從台獨金孫變成台獨龜孫」。

柯文哲在節目指出，藍白合談判過程，國民黨當時告訴他，如果願意當副手，國民黨自己出錢，如果柯要當正的，資金跟樁腳要自己想辦法。對於國民黨規畫全台要舉辦十五場大造勢活動，柯質疑，國民黨積欠退休黨工九點八億元，為什麼到現在不還？卻有錢選舉，連黨工都沒辦法照顧，如何照顧全國勞工？

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 台獨

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