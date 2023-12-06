誰是藍營吸票機？韓國瑜場子太HIGH 主持人口誤「總統支持韓國瑜」

台北市長蔣萬安周日將首度踏輔選國民黨高雄立委參選人，高雄預料將掀起「萬安旋風」。事實上，藍營最早在高雄吹起旋風的是「辣個男人」，國民黨首席不分區立委參選人韓國瑜至今仍是高人氣，只要有韓的場子都無須費力動員，堪稱藍營「超級吸票機」，還發生過現場群眾太HIGH，主持人一度忘情高喊「總統支持韓國瑜」。

韓國瑜2018年曾由南至北吹起「韓流」，逆轉九合一選情，如今韓流雖不負當年盛況，但韓國瑜經常「驚句」連發，所到之處仍是鎂光燈焦點。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，韓粉已經和泛藍融合而為一，韓國瑜列名首席不分區立委，未來在立法院能發揮更好的制衡功能，再也沒有聽到韓粉的抱怨，「國民黨算是真正團結起來」。

時至今日，雖然台東被稱為後山，多年來始終有鄉親心儀「韓總」風采，12月3日三場造勢活動出現久違的選舉狂熱，藍營支持者猶如吃下大補丸，信心大增。

得知韓國瑜要來台東，主辦單位承租的椅子數量不能少，場邊還準備不少備用椅子。第一場平地原住民立委參選人黃仁的競總成立，至少吸引5千人到場；接下來兩場區域立委參選人黃建賓的場子也都上看2千人。黃建賓幕僚坦承，韓來的兩場活動是舉辦廟口開講以來，最不需要動員的場子。

第一場活動，韓國瑜甫上台，場下觀眾狂喊「韓國瑜我愛你」，久久不歇，韓一開口就稱讚原住民鄉親樂天、開朗，逗得台下觀眾心花怒放，主持人及來賓一度口誤，錯喊「總統支持韓國瑜」。

第二、三場活動是廟口開講，韓國瑜入場前受到民眾夾道簇擁呼喊，還有類似當年的護衛隊人員戒護入場，四周站立群眾等待韓國瑜上場，女性選民自製「我挺韓國瑜當立法院長」海報，眾人搖旗迎接韓國瑜，氣氛達最高潮。

此次台東立委綠營分裂，現任立委劉櫂豪脫黨參選，與民進黨立委參選人賴坤成多次隔空交火，藍營出現十幾年來難得的勝選契機，台東市是決勝地，綠營在台東基本盤約2萬多票，劉櫂豪若拿走1萬票，綠營這一席就岌岌可危。藍營寄望，韓國瑜扮演臨門一腳的關鍵力量。 台東區域立委參選人黃建賓舉辦廟口開講，邀請國民黨首席不分區立委參選人韓國瑜助講，支持群眾創紀錄。記者徐白櫻／攝影 平原立委參選人黃仁12 月3日成立台東競選總部，高雄市前市長韓國瑜到場授旗，觀眾反應熱情。記者徐白櫻／攝影 高雄市前市長韓國於到台東替區域立委參選人黃建賓助講，國民黨首席不分區立委參選人韓國瑜演說時全場觀眾神情專注，大家都很認真聽講。記者徐白櫻／攝影 台東區域立委參選人黃建賓舉辦廟口開講，國民黨首席不分區立委參選人韓國瑜在工作人員護衛下進場，現場情緒沸騰。記者徐白櫻／攝影 平原立委參選人黃仁12 月3日成立台東競選總部，高雄市前市長韓國瑜到場助講，現場約湧入5千人。記者徐白櫻／攝影 平原立委參選人黃仁12 月3日成立台東競選總部，高雄市前市長韓國瑜到場授旗，觀眾反應熱情。記者徐白櫻／攝影

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