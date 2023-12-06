沈富雄分析5日民調：侯康配「隧道口的光終於出現了」

根據《美麗島電子報》5日公布的第82波總統大選民調顯示，「賴蕭配」以38.0％的支持度仍舊領先，「侯康配」以31.7％居於第二，而「柯盈配」則跌至14.9％，居吊車尾之勢。就形同「鐵票區」的堅定支持者而言，「賴蕭配」有23.6％、「侯康配」有20.6％，「柯盈配」則僅有7.4％。

沈富雄5日在政論節目《TVBS戰情室》分析總統選舉民調數字，表示「賴蕭配」從未衝破40%的關卡，甚至在中立選民這一塊，還只是25%到27%，最新的一波還微掉；但從過去的總統大選當選人民調顯示，中立這一塊幾乎都在30%以上。沈富雄說，就中立選民而言，侯康配有趁勝追擊之勢，但上一波的民調則是非常不理想。

沈富雄說，由於《美麗島電子報》是採滾動式民調，因此侯康配的數字會再繼續上去，又由於還有近3分之1的選民自認是中立選民尚未表態，基本上侯康配是「大有可為」的，「這才是侯友宜要努力爭取的地方」。

沈富雄認為第82波的民調非常重要，原本他看到81波的數字時，還致電趙少康表示「難選了，這很耗費力氣」，現在操盤的人要有勇氣、膽識，輸贏都要擔起來，81波的情況我真的怕，但今天的第82波民調，讓我覺得走到隧道終點的光終於出來了。

沈富雄並認為，很多人以為柯文哲的支持者是藍多於綠，但從民調發現其實是綠多於藍，但又有兩種說法，「有些人說是深綠故意撐給柯文哲高興的，現在被攻破了可以回家這個姑且聽之，沒有證據；所以我們應該說，我們當初認為，柯哲的這一群人是偏藍，我覺得錯了，是偏綠」。

沈富雄並進一步說，這非棄保，而是藍營的歸隊。當歸隊完畢後，發現柯文哲的支持者已呈現不藍不綠的結果。

沈富雄並反駁蕭美琴近日專訪的論點，認為侯友宜從市長選到總統並沒有不合理，且趙少康並不恨誰，從政以來僅表現過憤怒，郭正亮也表示：「因為趙太優秀了，優秀的人不需要去恨別人」。

針對美麗島電子報近期的2024大選民調，柯文哲則表示純市話取樣會有偏差，因為他的支持者年輕人高於長者，這是很刻意炒作的民調，「台灣不該出現這麼多有政治目的的民調」。

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