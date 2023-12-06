2024侯康配如何複製「安哲秀現象」？ 趙少康：現在談太早

根據《美麗島電子報》公布的5日民調，民進黨「賴蕭配」以支持度38.0％領先，國民黨「侯康配」31.7%緊追在後，民眾黨「柯盈配」則跌至14.9%。對此，國民黨副總統參選人趙少康被問及是否準備好「安哲秀現象」，趙少康表示現在談這個還不是時候。

「安哲秀現象」是南韓政壇知名案例，代表三腳督的最後一名因自知無望當選，故號召支持者支持前兩名中的其中一位候選人。前立委蔡正元昨日在政論節目《大新聞大爆卦》提到，他有注意到趙少康在思考「安哲秀現象」，依照目前局勢，郭台銘是一名「安哲秀」，但柯文哲還不承認。蔡正元詢問，藍營已提出民眾黨優秀人才能夠入閣，是否還有其他能吸收民眾黨選民的戰略？

趙少康回應，郭台銘當然要拉回來，但他似乎尚未消氣，認為郭不需要遷怒整個國民黨，「怪朱立倫就好了」。針對戰略部分，趙少康認為選戰還有30多天，現在談這個太早，且柯文哲的支持度也有可能再衝上來，不過國民黨會表達善意。

蔡正元還指出，趙少康先前說若把柯文哲的民調打到20%以下，侯友宜便能當選，但最新民調顯示，雖然柯文哲已低於20%的支持度，但侯友宜的民調卻在30%上下徘徊，蔡正元詢問趙少康，該如何解決這問題？

對此，趙少康澄清這是誤會，當時記者提問如何勝選，他便用「算數」分析來回應，假設賴清德40%，剩下的60%，那其中一個一定要40%以上才會贏，「我總不會說我們一定40%以下吧！」趙少康解釋，並沒有說要把民眾黨打到20%以下，這樣不禮貌。

針對最新民調，民眾黨總統參選人柯文哲認為，這是份刻意炒作的民調，台灣不應該有這麼多政治目的的民調，且該民調的政黨反感度，藍、綠、白都超過四成，顯示台灣已逐漸邁向「三黨政治」。

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