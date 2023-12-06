學者曝30歲英粉新動向 教3招助「侯康配」搶年輕選票

2024總統大選僅剩一個月！根據多份民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜的支持度雖然逐漸追上民進黨參選人賴清德，但年輕人支持度卻很低。對此，文化大學廣告學系系主任鈕則勳直言，短期內若找不到年輕人支持度低的破解方法，「侯康配」就沒機會了，更列出3方法，期盼搶下年輕選票。

鈕則勳在粉專「鈕則勳的行銷扭一下」表示，民眾黨總統參選人柯文哲雖然呈現弱勢，但他的年輕族群基本盤非常穩固，就算沒有當選的機會，這些年輕鐵粉要棄保的比例相當有限，就算要棄保，在不喜歡國民黨的情況下，轉而支持「賴蕭配」的比例會非常明顯，直言「畢竟在2020大選過程中間民進黨反中及標榜捍衛台灣民主自由的操作，他們仍會比較有感」。

鈕則勳指出，若「侯康配」想吸收從柯營游離出來的柯粉，只能從3個步驟切入。第一，在近期的攻防中，針對相關攻擊或質疑特定疑案的力道要深化，要把年輕人對於民進黨執政的厭惡感拉高，直攻賴蕭配「選對的人、走對的路」的主軸。

第二，更深刻敘述兩岸關係，如何將兩岸關係的穩定，和年輕族群拚經濟、擔心戰爭的需求做結合是當務之急。鈕則勳認為，一直講賴清德的台獨立場，會被認為是形而上的論述，未必能切中年輕族群的痛點。

第三，年輕人最討厭相對剝奪、不公不義的事情。鈕則勳表示，「侯康配」有沒有能耐再去把民進黨執政時，會讓年輕人反感的事做一個綜合統整、喚起他們的記憶；並建構一套上任之後，如何建構公平、不護短且能消除相對剝奪的機制，來突顯說服力，是非常重要的關鍵。

鈕則勳說明，若「侯康配」能夠做到這3點，才能和「賴蕭配」爭奪這些可能游離出的柯粉，特別是已有跡象顯示，有些上屆投給總統蔡英文、目前約30歲左右的年輕選民，對民進黨執政的厭惡感頗為明顯。加上近來學生問的問題，賴清德無法招架，說明「賴蕭配」開拓年輕族群會有局限性。

鈕則勳呼籲，「侯康配」勢必要把握機會，才能擴張年輕粉絲的支持，不然打柯文哲越兇，柯粉游離出來，只會讓賴蕭陣營笑納而已。

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