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挨告搓圓仔湯 柯文哲：綠比藍更可惡

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（右二）、黨主席朱立倫（右）、前總統馬英九（左二）及民眾黨總統參選人柯文哲（左）被告「搓圓仔湯」，列為「選他字」案被告。圖／國民黨文傳會提供
國民黨總統參選人侯友宜（右二）、黨主席朱立倫（右）、前總統馬英九（左二）及民眾黨總統參選人柯文哲（左）被告「搓圓仔湯」，列為「選他字」案被告。圖／國民黨文傳會提供

針對藍白政黨協商，有獨派團體告發國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九，以及民眾黨總統參選人柯文哲，涉犯違反總統副總統選舉罷免法的「搓圓仔湯條款」。

柯文哲昨表示，他常說國民黨很可惡，結果民進黨更可惡。國民黨立委王鴻薇批評，民進黨沒有奧步就不會選舉，沒想到奧步來得這麼快。

台北地檢署已簽分「選他字案」，將侯、柯、朱、馬等四人列為被告。柯文哲昨受訪表示，二○一四年他和民進黨合作，當時執政得國民黨也沒起訴他，何況這次藍白合還沒有成功，結果「他字案」調查，換成民進黨要調查他，「所以我常講說國民黨很可惡，民進黨更可惡。」

王鴻薇也批評，當柯文哲跟民進黨合作的時候，就叫做「民主大聯盟」；當柯文哲跟國民黨合作的時候，這叫做「搓圓仔湯」，這就是民進黨的雙標。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 馬英九 王鴻薇 朱立倫 侯友宜

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