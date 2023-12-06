聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍批賴清德違建逃稅 綠駁混淆視聽

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇林銘翰李定宇張曼蘋程遠述／連線報導
國民黨立委王鴻薇與議員林國春昨開記者會，指新北市認定民進黨總統參選人賴清德老家違建且有逃稅嫌疑。本報資料照片
國民黨立委王鴻薇與議員林國春昨開記者會，指新北市認定民進黨總統參選人賴清德老家違建且有逃稅嫌疑。本報資料照片

民進黨總統參選人賴清德老家遭爆違建，國民黨立委王鴻薇、新北市立委參選人林國春昨舉行記者會，批賴違建又逃漏稅，是罪加一等，「副總統帶頭逃稅」。賴辦發言人郭雅慧則駁斥，該繳的都有繳，不要烏龍爆料混淆視聽。

王鴻薇昨表示，新北市工務局已認定，賴清德老家屬於二○○九年六月廿四日前的違章建築，依法須拆除（非優先），若無賴家的繳稅紀錄，也無後續補繳或訴願，超過期限就請賴該拆就拆。

林國春說，該案目前查不到有繳稅資料，賴清德說「過去皆有繳交房屋稅」等於公然說謊，新北市財政局說明補繳稅期限至十一月卅日；針對賴清德老家違建，市府沒有執行拆除，卻處罰小市民，這樣如何服眾？

郭雅慧表示，當事人並未收到任何關於房屋遭認定為違建的任何通知，不知其稱遭新北市政府認定違建之資訊所據何來？且只要是新北市府核定的稅，當事人該繳的全部都有繳，不要烏龍爆料混淆視聽。

她並反批國民黨總統參選人侯友宜把市府當競選辦公室，已經不是第一天的事，顯然非依法行政，應受社會大眾譴責。

此事也引發中央與地方隔空較勁。新北工務局昨重申，該案址為既存違建是事實，新北市訂定有違章建築拆除優先次序表，對於既存違建秉持一貫處理原則，國家副元首者為選舉混淆視聽、甩鍋新北市府，對小老百姓做錯誤示範，情何以堪。

對於賴辦稱還未收到新北市府通知認定房子是違建，工務局說，賴老家違建已於今年九月勘查，經比對相關資料後，認定屬於二○○九年六月廿五日以前既存違建，並依新北市違章建築拆除優先次序表規定拍照建檔列管，不另寄發認定通知書。

內政部國土管理署昨發聲明表示，全國已廢礦地區，新北市占最多，為全國第一，新北市政府應積極提出對策以及解方，包括非都市土地變更編定及國土計畫來啟動相關盤點及輔導等措施，而非僅僅單純視為既存違建回應。

【記者黃羿馨、王駿杰／新竹報導】針對老家違建案，民進黨總統參選人賴清德昨回應，當事人還未收到新北市府通知認定房子是違建，他不知道一位台北市立委參選人，為何有辦法在新北市府發出通知前就認定是違建？新北市府應積極照顧民眾，避免淪為選舉操作。

至於稅金的部分，賴清德指出，都會依法繳納；他還是請新北市府盡速妥善處裡，照顧整個礦區所有民眾。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 違建 林國春 王鴻薇 逃漏稅

延伸閱讀

賴清德提兩蔣有志消滅萬惡共匪 今藍營卻接受一個中國

賴清德老家違建爭議國土署要新北提解方 地政局反批甩鍋

後龍後援會成立大會 賴清德籲全力支持民進黨守護台灣

賴清德赴頭份義民廟造勢 強調「台灣在中華民國就在」

相關新聞

藍綠搶攻客家票…賴清德竹苗造勢 侯友宜苗栗固樁

藍綠白搶攻客家票，國民黨與總統參選人侯友宜預計舉辦十七場大型造勢活動，首場就選在苗栗縣強力固樁，昨晚封街湧入上萬人，苗栗...

苗縣造勢 侯友宜讚客家人：當選重用

國民黨選前十五場大型造勢活動首場，昨晚在苗栗縣政府前封街舉辦；無黨籍苗栗縣長鍾東錦疾呼「這一戰已沒有退路」，拜託鄉親一致...

賴清德拋桃竹苗大矽谷計畫 搶科技票

民進黨總統參選人賴清德昨到新竹縣湖口鄉顯聖宮參拜，民進黨籍議員及民代全體出動，企圖鬆動藍營客家選票。賴清德致詞時台、客語...

紐時：沮喪的年輕選民 大選關鍵變數

紐約時報五日報導，這次台灣大選候選人關注的重點，均為對戰爭風險的擔憂，但十月在台北舉行的「二○二四總統大選青年論壇」，年...

搶青年票…侯打政見牌 賴攜手網紅 柯營掀客廳革命

拚戰總統大選，藍綠白陣營力爭年輕選票。藍營人士表示，國民黨總統參選人侯友宜在過去宣布的政見中，許多都與年輕人息息相關，但...

藍批賴清德違建逃稅 綠駁混淆視聽

民進黨總統參選人賴清德老家遭爆違建，國民黨立委王鴻薇、新北市立委參選人林國春昨舉行記者會，批賴違建又逃漏稅，是罪加一等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。