藍批賴清德違建逃稅 綠駁混淆視聽

民進黨總統參選人賴清德老家遭爆違建，國民黨立委王鴻薇、新北市立委參選人林國春昨舉行記者會，批賴違建又逃漏稅，是罪加一等，「副總統帶頭逃稅」。賴辦發言人郭雅慧則駁斥，該繳的都有繳，不要烏龍爆料混淆視聽。

王鴻薇昨表示，新北市工務局已認定，賴清德老家屬於二○○九年六月廿四日前的違章建築，依法須拆除（非優先），若無賴家的繳稅紀錄，也無後續補繳或訴願，超過期限就請賴該拆就拆。

林國春說，該案目前查不到有繳稅資料，賴清德說「過去皆有繳交房屋稅」等於公然說謊，新北市財政局說明補繳稅期限至十一月卅日；針對賴清德老家違建，市府沒有執行拆除，卻處罰小市民，這樣如何服眾？

郭雅慧表示，當事人並未收到任何關於房屋遭認定為違建的任何通知，不知其稱遭新北市政府認定違建之資訊所據何來？且只要是新北市府核定的稅，當事人該繳的全部都有繳，不要烏龍爆料混淆視聽。

她並反批國民黨總統參選人侯友宜把市府當競選辦公室，已經不是第一天的事，顯然非依法行政，應受社會大眾譴責。

此事也引發中央與地方隔空較勁。新北工務局昨重申，該案址為既存違建是事實，新北市訂定有違章建築拆除優先次序表，對於既存違建秉持一貫處理原則，國家副元首者為選舉混淆視聽、甩鍋新北市府，對小老百姓做錯誤示範，情何以堪。

對於賴辦稱還未收到新北市府通知認定房子是違建，工務局說，賴老家違建已於今年九月勘查，經比對相關資料後，認定屬於二○○九年六月廿五日以前既存違建，並依新北市違章建築拆除優先次序表規定拍照建檔列管，不另寄發認定通知書。

內政部國土管理署昨發聲明表示，全國已廢礦地區，新北市占最多，為全國第一，新北市政府應積極提出對策以及解方，包括非都市土地變更編定及國土計畫來啟動相關盤點及輔導等措施，而非僅僅單純視為既存違建回應。

【記者黃羿馨、王駿杰／新竹報導】針對老家違建案，民進黨總統參選人賴清德昨回應，當事人還未收到新北市府通知認定房子是違建，他不知道一位台北市立委參選人，為何有辦法在新北市府發出通知前就認定是違建？新北市府應積極照顧民眾，避免淪為選舉操作。

至於稅金的部分，賴清德指出，都會依法繳納；他還是請新北市府盡速妥善處裡，照顧整個礦區所有民眾。

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