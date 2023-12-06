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柯文哲：開放移工徵人頭稅

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲。聯合報記者陳正興／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲。聯合報記者陳正興／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨發表勞動政見，提出教師節及勞動節列為國定假日、政府每年撥補勞保一千億元、開放移工並課徵人頭稅等主張。柯文哲還批評民進黨擬開放印度移工政策說不清楚，也稱國民黨總統參選人侯友宜稱要開放陸生來台就業，應回歸市場機制、做好總量管制，並非讓陸生無條件留下來工作。

柯文哲提出「企業賺錢，勞工加薪」、「友善環境，保障勞權」、「年金改革，刻不容緩」、「廣納人才，人權立國」等四大勞工政見。他說，當前制度下，企業有獲利卻無法有效分配給員工，應盡速訂立「最低工資法」，採取科學基礎公式，針對企業調高基層員工平均薪資時，加薪幅度自所得額減除比率從百分之一百卅提高至百分之兩百，增加企業為員工加薪誘因。

另外，工時過長、假期過少，不但過勞也嚴重壓縮勞工家庭時間，柯提出增加勞工家庭照顧假天數，並以就業保險形式，給付休假期間部分工資；為改善放假不同步情況，也拋出教師節、勞動節均列國定假日。

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