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紐時：沮喪的年輕選民 大選關鍵變數

聯合報／ 國際中心、記者歐陽良盈／連線報導
紐約時報報導，沮喪的年輕選民可謂二○二四總統大選的關鍵變數。圖為青年爭取勞權「拒砍七天假」的抗議畫面。本報資料照片
紐約時報報導，沮喪的年輕選民可謂二○二四總統大選的關鍵變數。圖為青年爭取勞權「拒砍七天假」的抗議畫面。本報資料照片

紐約時報五日報導，這次台灣大選候選人關注的重點，均為對戰爭風險的擔憂，但十月在台北舉行的「二○二四總統大選青年論壇」，年輕選民卻向候選人提出房租、電信詐騙及投票年齡等若干日常議題。

沮喪的年輕選民可謂這場選戰的關鍵變數。尤其是廿多及卅多歲選民表明已厭倦地緣政治議題，並渴望選戰更聚焦內政。這些選民提到住房成本上漲、收入卻成長緩慢，以及職涯前景黯淡等問題，並對朝野兩大黨民進黨和國民黨失望。

紐時報導，如此情緒有助第三勢力興起。台灣民眾黨在民調獲支持的部分主因，在於年輕人對生計問題不滿。年輕人最終選票流向及其投票率，可能對此次大選具決定性影響。上屆總統大選廿多和卅多歲選民的投票率約七成，低於中、老年選民，而廿至卅四歲民眾占人口五分之一。

民進黨總統參選人賴清德已連數月在民調領先，但他對國民黨參選人侯友宜的優勢已縮小。近日民眾黨參選人柯文哲聲勢雖有所下滑，但他仍可能發揮決定性作用，吸引曾投給民進黨的年輕選票。

美國北卡羅來納州戴維森學院教授任雪麗提到，如今對台灣年輕選民而言，民進黨就是當權派，不管它原本計畫為年輕人做什麼，現在都應該已經做了，而很多年輕人不滿經濟。

本報記者也採訪多位學者。文化大學廣告學系主任鈕則勳指出，中間選民跟年輕族群是這次選舉的關鍵，抗中保台邊際效應在遞減，但賴蕭配仍用此鞏固基本盤，在野若想贏，一定要拓票到中間選民和年輕族群。

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，過去三腳督結構的選舉都會發生棄保，估計這次也會，差別只是「棄」得明顯或不明顯；目前看來，民眾黨柯盈配面臨的棄保壓力相對大，但若真的發生棄保效應，也難棄得乾淨，且棄柯的會往綠營跑。

鈕則勳表示，二○二○年蔡英文總統狂勝兩百多萬票，是因為環境上有香港反送中這個大議題，蔡陣營拿來用，烘托「辣台妹」形象定位；但目前大環境對賴清德來說，沒有使用抗中牌的利多，且美國仍有一定程度的疑賴論，這反而是國民黨侯康配的機會，只要找出開拓中間與年輕選票的戰略，還是有機會拉近與賴蕭的差距，啟動藍綠政黨對決。

鈕則勳建議侯康和台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕分進合擊，多爭取北部和中部的中間選民，穩住北部和中部的盤面，多贏一些來彌補南部的選票落差。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，年輕人注重感受，現在要吸引年輕選票，必須透過遊戲式的互動，讓年輕人覺得「你滿有趣的」，例如和學生相約線上遊戲見，喊話一起奮鬥為台灣打拚，雖沒有實質意義，但年輕人就會覺得「你融入了我的世界」，拉近距離。

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