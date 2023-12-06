財產申報…趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英房產

中選會昨公布正副總統參選人財產申報供大眾查閱，民進黨總統參選人賴清德存款申報約二一五萬元，房貸一三八六萬元，國民黨總統參選人侯友宜存款約三九五八萬元、民眾黨總統參選人柯文哲存款約二四六四萬元，侯、柯皆無負債。

根據申報內容，侯友宜有台北市、嘉義縣兩筆土地與三筆建物，債券約四○三萬元、儲蓄型壽險三筆。賴清德則申報台南市一筆土地及一筆建物、一輛Toyota汽車，有十三筆儲蓄型保單。

民眾黨總統參選人柯文哲夫婦在台北市、新竹市、澎湖縣共申報九筆土地及六筆建物，基金受益憑證總價額約九十五萬元，另有七筆儲蓄型壽險。

國民黨副總統參選人趙少康和妻子梁蕾申報存款逾七千九百萬元，股票總價約三千三百萬元，房貸約四千七百萬元，另有新北市三筆土地及十二筆建物。

民眾黨副總統參選人吳欣盈申報一筆在新北市土地及一筆英國房產、一輛Mini Cooper汽車，存款約二五○萬元，股票及有價證券總價額約三六七一萬元，其中「盈盈投資」占最多有三○七萬股，另有一套價值八百萬元的藍寶石珠寶及兩張保單、債務約九九二萬元。

民進黨副總統參選人蕭美琴有新北市一筆土地及七筆建物、一輛Toyota及一輛國瑞汽車、存款約一五四七萬元、基金受益憑證總價額約二七三萬元、五張保單、房貸約一六九萬元。

商品推薦