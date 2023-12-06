聽新聞
test
0:00 / 0:00

中選會審定資格 3組都過關

聯合報／ 記者程遠述歐陽良盈、願景工程記者劉十賢／連線報導
左起為民進黨正副總統參選人賴清德和蕭美琴、國民黨正副總統參選人侯友宜和趙少康、民眾黨正副總統參選人柯文哲和吳欣盈。圖／聯合報系資料照
左起為民進黨正副總統參選人賴清德和蕭美琴、國民黨正副總統參選人侯友宜和趙少康、民眾黨正副總統參選人柯文哲和吳欣盈。圖／聯合報系資料照

總統大選三組人馬競逐，民眾黨副總統參選人吳欣盈、民進黨副總統參選人蕭美琴國籍引起討論。中選會昨天公布審定結果表示，各組均符合「總統副總統選舉罷免法」規定，查無外國國籍、回復中華民國國籍或歸化取得中華民國國籍等情事。

吳欣盈剛抵達杜拜參與聯合國氣候峰會（ＣＯＰ28），接受本報專訪被問及是否會覺得「鬆了一口氣」時表示，從頭到尾都很輕鬆，「Cause I Know the truth. （因為我知道事實）。」她也透過臉書表示「感謝中選會認證，我會繼續加油。」

蕭美琴則強調，從來沒有放棄過中華民國國籍，這是事實；她曾有過美國籍，在二○○二年放棄，也從來沒申請回復國籍，而是去申請戶籍。

選罷法規定，登記參選正副總統必須年滿四十歲、在中華民國自由地區居住六個月以上且曾設籍十五年以上，具外國籍不得登記為總統、副總統候選人。此外，若回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，也不得登記為總統、副總統候選人。

第十六任總統、副總統選舉共有賴清德及蕭美琴、柯文哲及吳欣盈、侯友宜趙少康三組登記，中選會昨舉行委員會議審定通過第三組參選人資格，將於十二月十一日辦理候選人姓名號次抽籤，十二月十五日公告候選人名單。

2024選舉 2024總統選舉 蕭美琴 柯文哲 賴清德 侯友宜 趙少康 吳欣盈

延伸閱讀

COP28／專訪吳欣盈：核能是重要選項、2030淨零目標提升至四成

影／談行人安全 蕭美琴：人行道的規劃需中央地方共同努力

破局前早有準備？ 吳欣盈、趙少康財產申報日引好奇

蕭美琴、吳欣盈參選資格雙雙過關 綠委：中選會標準一致

相關新聞

藍綠搶攻客家票…賴清德竹苗造勢 侯友宜苗栗固樁

藍綠白搶攻客家票，國民黨與總統參選人侯友宜預計舉辦十七場大型造勢活動，首場就選在苗栗縣強力固樁，昨晚封街湧入上萬人，苗栗...

苗縣造勢 侯友宜讚客家人：當選重用

國民黨選前十五場大型造勢活動首場，昨晚在苗栗縣政府前封街舉辦；無黨籍苗栗縣長鍾東錦疾呼「這一戰已沒有退路」，拜託鄉親一致...

賴清德拋桃竹苗大矽谷計畫 搶科技票

民進黨總統參選人賴清德昨到新竹縣湖口鄉顯聖宮參拜，民進黨籍議員及民代全體出動，企圖鬆動藍營客家選票。賴清德致詞時台、客語...

紐時：沮喪的年輕選民 大選關鍵變數

紐約時報五日報導，這次台灣大選候選人關注的重點，均為對戰爭風險的擔憂，但十月在台北舉行的「二○二四總統大選青年論壇」，年...

搶青年票…侯打政見牌 賴攜手網紅 柯營掀客廳革命

拚戰總統大選，藍綠白陣營力爭年輕選票。藍營人士表示，國民黨總統參選人侯友宜在過去宣布的政見中，許多都與年輕人息息相關，但...

藍批賴清德違建逃稅 綠駁混淆視聽

民進黨總統參選人賴清德老家遭爆違建，國民黨立委王鴻薇、新北市立委參選人林國春昨舉行記者會，批賴違建又逃漏稅，是罪加一等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。