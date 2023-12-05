名家專欄／藍白合破局柯文哲負面聲量最高！ 劉嘉薇：與民調支持度下降同時發生

文／劉嘉薇

2024年總統大選「藍白合」的戲碼最終破局，幾家民調顯示破局後侯康配的民調支持度開始與柯盈配的支持度拉開，甚至偶有逼近賴蕭配的情勢，11月23日君悅會談被戲稱為「五漢廢言」，這場不歡而散的會談前後，網路聲量究竟如何？

藍白合破局！劉嘉薇：破局後柯文哲負面聲量最高

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/11/17～2023/11/23以及2023/11/24～2023/11/30）兩段期間統計調查，「藍白合」破局前後柯文哲的網路好感度P/N比值分別為0.27、0.37，代表破局前後負面聲量皆高於正面聲量許多（註：網路好感度比值等於正面聲量除以負面聲量），負面聲量在破局後略為下降。再者，破局前後侯友宜的網路好感度P/N比值分別為0.28、0.47，負面聲量在破局後略為下降。最後，破局前後賴清德的網路好感度P/N比值分別為0.51、0.55，負面聲量在破局後略為下降。

整體而言，賴清德破局前後的正負面聲量加總都最少，P/N比值在三組候選人中都最高；柯文哲破局前後正負面聲量加總都最高，P/N比值在三組候選人中都最低，負面聲量最高，此一情況或與多家民調顯示破局後侯康配的民調支持度開始與柯盈配的支持度拉開可能有關。然好感度不等於支持度，前者是選民對於候選人的偏好、喜歡程度，後者是選民比較支持誰。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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藍白不合！劉嘉薇：柯聲量盤旋在侯、侯聲量著重未來

進一步分析國民黨、民眾黨總統候選人在藍白合破局前後網路上聲量討論，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/11/17～2023/11/23以及2023/11/24～2023/11/30）兩段期間統計調查，破局前後兩組總統候選人探索概念（將主題的文章進行概念分群）不同，破局前討論柯文哲的主要概念是「侯友宜」和「藍白合」，破局後則是「藍白合破局」和「侯友宜」，不論破局前後，「侯友宜」一直都是柯文哲聲量的重點。另一方面，破局前討論侯友宜的主要概念是「柯文哲」和「郭台銘」，破局後則改為「趙少康」和「侯康配」，「柯文哲」的討論不如破局前，亦即討論柯文哲的聲量還盤旋在侯友宜，而討論侯友宜的聲量則著重新的正副總統組合。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月17日至2023年11月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『柯文哲、侯友宜、賴清德』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。 *註3 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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