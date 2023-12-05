綠營頻打抗中保台老梗牌 學者曝國民黨機會來了：快找這2人

2024總統大選不到40天，文化大學廣告學系主任鈕則勳認為，民進黨賴蕭配似乎還是主打「抗中保台」議題，但頻頻使用這張老梗牌，不但顯示無牌可打，效益也遞減，反倒成為國民黨侯康配的機會，如果藍營可以找出開拓中間選民、年輕選票的戰略，仍有機會與綠營拉近差距。

鈕則勳4日在臉書發文表示，賴蕭配近來還是走鞏固基本盤的路線，從賴清德一直打國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲的兩岸論述及自己不分區立委的安排上，似乎還是主打「抗中保台」。鈕則勳分析，賴蕭似乎對於基本盤的鞏固與催票的考慮，已遠勝於開拓中間及年輕族群選票，因兩人純綠的組合，要拓展中間選票確實不易，不如退而求其次，鞏固基本盤。

鈕則勳認為，「抗中保台」無法開拓中間選票的原因，包括：一、去年選舉使用時大敗選，顯然這張牌邊際效益遞減。二、這次的大選沒有像2020年大選般的，在環境因素上有利於抗中牌操作、類似「反送中」的大事件，能加以催票，啟動「芒果乾效應」。三、頻頻使用這張老梗牌，更凸顯出賴蕭配也面臨無牌可打的局面。

因此，鈕則勳直言，侯康配只要能找出開拓中間與年輕選票的戰略，還是有拉近與賴蕭的差距，啟動藍綠政黨對決。鈕則勳首先表示，侯康要與能拓票的台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕分進合擊，藉由他們的個人魅力與施政績效，爭取北部與中間與中部的中間選民，穩住北部與中部的盤面，多贏一些，來彌補南部的選票落差。

此外，鈕則勳認為侯康可尋找能開拓中間選票、具有社會清望與高度格局的閣揆人選，在決戰時刻順勢公布，也加上幾位重要部會的部長人選，特別是侯一直要成立的特偵組人選，強化具有執行力或跳脫黨派的人才團隊。另外，找出幾件有真憑實據的指標性案件，集中火力猛攻，強化討厭民進黨或政黨輪替氛圍。

鈕則勳強調，侯康配若能做到以上的策略，就算總統選舉上仍無回天，至少在立法院的席次擴張上面，藍軍絕對會有斬獲，多少能強化制衡力道。

美麗島電子報5日公布最新2024大選追蹤民調，民進黨賴蕭配38.0%、國民黨侯康配31.7%、民眾黨柯盈配14.9%。顯示在藍白合確定破局，三組人馬各自公布副手人選後，賴清德支持度開始回穩，在野陣營則是下降趨勢。

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