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姚立明喊「贏定了」 郭正亮曝綠長期支持者火大：不一定吧

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選，「賴蕭配」代表民進黨參戰。本報資料照片
2024總統大選，「賴蕭配」代表民進黨參戰。本報資料照片

2024總統大選剩不到40天，民進黨參選人賴清德全國競總主委姚立明3日因高喊「贏定了」，引發熱議。前立委郭正亮認為，就算是長期支持綠營的朋友，也覺得不一定贏，甚至有點火大，因為基層都能感受到對民進黨執政的失望。

姚立明3日在競選總部成立時致詞時提到，「我們贏定了啦！」引發熱議，不過他4日也解釋道，是拿對手的話激勵綠營選情，這不是他驕傲，也不是他一個人在說，這是因為國民黨的趙少康、馬英九、民眾黨柯文哲等人，都曾說賴清德「贏定了」。姚立明強調，不會以人廢言，他會以賴清德全國競總主委的身分，在40天後，明年的1月13日，再邀請大家重新回到那裡，證明他們所講得都對。

郭正亮在《大新聞大爆卦》中指出，這句「贏定了」透露出兩個意思，第一，到目前為止綠營贏定，除非中國大陸介入，這是第一種邏輯。第二，贏定了，因為後面準備好了，還有招要放。

不過郭正亮也強調，日本學者小笠原欣幸有跑基層，可以感受到民眾對綠營執政的失望，過去的民主聖地，現在變成88槍聖地、光電聖地、貪污腐敗聖地。他同時呼籲綠營不要去扯那麼遠，說未來會戰爭、要搞台獨，講這個太遠了。

郭正亮也說，自己就把姚立明「贏定了」轉發到一個群組，那裡面有好多長期的綠營支持者，但裡面有人表示「不一定（贏）吧，甚至有點火大，對於民進黨執政失望，這實在是太糟糕了。

美麗島電子報5日公布最新2024大選追蹤民調，民進黨賴蕭配38.0%、國民黨侯康配31.7%、民眾黨柯盈配14.9%。顯示在藍白合確定破局，三組人馬各自公布副手人選後，賴清德支持度開始回穩，在野陣營則是下降趨勢。

2024選舉 2024總統選舉 民調 賴清德 侯友宜 柯文哲 趙少康 選情評論

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