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孫曉雅：誰當總統 美國沒偏好
大選將至，美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅昨天表示，美國對台灣選舉過程和民主制度深具信心，相信台灣人民應在不受外部干預情況下決定下一任領導人。她強調，美國政府不會支持特定候選人，也不會選邊站，「我們沒有偏好哪位候選人，無論由哪個政黨執政，美國的對台政策不變。」
孫曉雅昨在台灣大學發表年終政策演說，數位發展部長唐鳳等人與會。孫曉雅演講提及，美台在網路安全與反制假訊息操控有堅實合作基礎，也和民間、數位部有很好的合作關係。
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