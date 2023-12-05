聽新聞
test
0:00 / 0:00

打蔣渭水牌 柯文哲澎湖開講改變台灣

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨天到澎湖開講。圖／民眾黨提供
民眾黨總統參選人柯文哲昨天到澎湖開講。圖／民眾黨提供

民眾黨總統參選人柯文哲昨由妻子陳佩琪陪同，到陳的故鄉澎湖拜票；柯參訪多座廟宇，晚間到開臺天后宮舉辦廟口開講時自比台灣民主運動先驅蔣渭水，「哪個總統候選人會像我一樣四處演講？」現在他做的事情就像一百年前蔣渭水做的事一樣，要改變台灣思想跟文化。

柯在天后宮談及「藍白合」破局，直言前陣子很沮喪，「接下來要怎麼選下去？」但看到黃國昌上網募款，短時間登記捐款破一千四百多萬元還讓電腦當機，最後募到八百多萬元，向台下支持者喊話，以前說「只要阿北不放棄，大家就不要放棄」，現在要倒過來「只要大家不放棄，阿北就不會放棄」。

一名支持者自稱八年前被蔡英文騙過一次，問柯「會不會變成下個蔡英文？」柯回說他個人包袱少，不像屬於新潮流一分子的賴清德，新潮流幹這麼多壞事，要怎麼置身事外？國民黨則有複雜政商關係，他不敢保證一定成功，但如果賴、侯當選，大家會預期台灣有什麼改變嗎？

2024選舉 2024總統選舉 蔣渭水 柯文哲 澎湖 賴清德 蔡英文 黃國昌 陳佩琪

延伸閱讀

柯文哲喊藍白破局「有陣子很沮喪」 曝要和蔣渭水一樣做這事：阿北不會放棄

蔡英文說不接受政府被說貪腐 侯友宜：人民眼睛很雪亮

蔡總統批馬英九干涉司法 馬辦：去追究柯建銘了嗎？

影／戰傷救護訓練大樓啟用 蔡英文：給國軍更周全保護

相關新聞

侯康反七股不當種電 鎖定十大民怨 聽鄉親哭訴

總統大選進入倒數階段，國民黨總統參選人侯友宜昨天直搗民進黨總統參選人賴清德本命區台南，到七股沿海關心種電問題，並在附近廟...

曾聯手解危公車挾持案 侯康提優化心理健康方案

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康昨天舉辦回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會。兩人談起曾在一九九八年...

藍白合搓圓仔湯？朱馬侯柯列被告

國民黨與民眾黨日前上演高潮迭起的「藍白合」大戲，台獨團體「台灣國」理事長陳峻涵認為國民黨主席朱立倫與前總統馬英九力促藍白...

七股光電現場…闖賴本命區 趙做球給侯發揮

台南七股、北門光電案場林立引發不少民怨，去年市長選舉，國民黨謝龍介在北門區的選票甚至贏過競選連任的市長黃偉哲，國民黨總統...

內政部：3組6人都符合國籍規定

民眾黨副總統參選人吳欣盈、民進黨副總統參選人蕭美琴分別因國籍問題遭質疑。內政部發言人林昆鋒昨天表示，中選會函詢內政部確認...

孫曉雅：誰當總統 美國沒偏好

大選將至，美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅昨天表示，美國對台灣選舉過程和民主制度深具信心，相信台灣人民應在不受外部干預情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。