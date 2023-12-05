打蔣渭水牌 柯文哲澎湖開講改變台灣

民眾黨總統參選人柯文哲昨由妻子陳佩琪陪同，到陳的故鄉澎湖拜票；柯參訪多座廟宇，晚間到開臺天后宮舉辦廟口開講時自比台灣民主運動先驅蔣渭水，「哪個總統候選人會像我一樣四處演講？」現在他做的事情就像一百年前蔣渭水做的事一樣，要改變台灣思想跟文化。

柯在天后宮談及「藍白合」破局，直言前陣子很沮喪，「接下來要怎麼選下去？」但看到黃國昌上網募款，短時間登記捐款破一千四百多萬元還讓電腦當機，最後募到八百多萬元，向台下支持者喊話，以前說「只要阿北不放棄，大家就不要放棄」，現在要倒過來「只要大家不放棄，阿北就不會放棄」。

一名支持者自稱八年前被蔡英文騙過一次，問柯「會不會變成下個蔡英文？」柯回說他個人包袱少，不像屬於新潮流一分子的賴清德，新潮流幹這麼多壞事，要怎麼置身事外？國民黨則有複雜政商關係，他不敢保證一定成功，但如果賴、侯當選，大家會預期台灣有什麼改變嗎？

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