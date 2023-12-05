蕭美琴：主帥沒喬好 別急著上場辯論

民進黨副總統參選人蕭美琴昨天接受三立「鄭知道了」專訪，被問到對國民黨副總統參選人趙少康印象？蕭美琴說，他好像每天都在罵人，沒挑起一些衝突對立不行，心中充滿了仇恨。主持人鄭弘儀問，趙少康搶盡了版面，妳還有看到侯友宜嗎？蕭美琴回：「在哪裡？」

主持人問，趙少康說有邀請辯論，但都沒回應，真的假的？蕭美琴說，「我手上並沒有收到什麼他直接來的邀請，但是我有提到，我們要有分寸，今天我們是選備位元首，主帥辯論還沒喬好，我們就急著上場？可能還是有些先後順序。」

蕭美琴說，如果主帥辯論都安排好了，再討論副手部分，「我已經進廚房了，我就是直接面對。」

她說，趙少康口才很好，但是好像每天在罵人，「我的風格是跟他很不一樣」；「可能他的流量掌握比我強了些，但我覺得我要參選備位元首，要爭取的不是流量，我要爭取的是國家的穩定，跟台灣人的團結。」

蕭美琴說，趙少康的發言包含對民進黨各種批判用詞，數十年來都同樣，說民進黨上台中華民國會消失等，但她認為，今天在捍衛中華民國主權，讓台灣能夠更有實力，面對世界的過程裡面，國人間有更大包容力，會讓國家更強。

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