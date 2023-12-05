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七股光電現場…闖賴本命區 趙做球給侯發揮

聯合報／ 記者謝進盛李文德鄭惠仁黃于凡／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（右二）、副總統參選人趙少康（右）昨到七股光電案場及龍山宮開講，痛批光電政策。記者謝進盛／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（右二）、副總統參選人趙少康（右）昨到七股光電案場及龍山宮開講，痛批光電政策。記者謝進盛／攝影

台南七股、北門光電案場林立引發不少民怨，去年市長選舉，國民黨謝龍介在北門區的選票甚至贏過競選連任的市長黃偉哲，國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康昨到七股光電案場及龍山宮開講，痛批光電政策，企圖在賴的本命區找到破口。

侯友宜全程用台語在廟口開講，強調自己是「下港人」，和在地居民搏感情；趙少康謹守「老二哲學」，適時「做球」給侯，侯、趙在謝龍介支持度「保溫」拉抬下，獲得許多民眾支持。

侯友宜批評民進黨總統參選人賴清德在台南市長任內二三四天不進議會備詢，登革熱疫情更造成一一二名市民失去生命；他說，自己口才不好，但四十三年來實實在在做事，他和趙少康投入選舉就是會以人民過好日子為目標，強硬的指控帶著柔軟訴求。

台南沿海漁電共生政策確實引發許多漁民、居民反彈，也有影響生態疑慮。謝龍介曾批「漁死電生」，並稱連黑面琵鷺都遷徙到嘉義過冬。

經濟部日前臉書貼出部長王美花視察台南漁電共生案場，強調光電板遮蔭下魚塭可減少水分蒸發，控制鹽度變化，養殖成本減少，進一步增加養殖產量、供應更多綠電，黑面琵鷺一樣可以在魚塭與光電板間自由飛翔，綠電和生態完全可以共存共榮。

不過，台南社大研究員晁瑞光認為雖有成功的例子，但也有負面案例，發展綠能不應影響到原來生計，也是聯合國推展永續發展的核心之一，因此在魚塭、農田種電須以農業為主、綠電為輔，這樣就不會破壞生產，反而是增加生產。至於光電是否影響黑面琵鷺？近年觀察魚塭等淺灘地設置光電導致魚蝦不充足，黑面琵鷺會另找其他地方覓食及棲息，二仁溪口及高雄茄萣濕地等地的黑面琵鷺都增加。

台南市農業局指出，台南養殖業產量產值全國數一數二，漁電共生是提供土地複合式利用，以養殖為主、綠能為輔，堅持環保及生態優先，讓養殖漁民、地主及光電業者三贏的綠能政策，國民黨所稱魚死電生，凸顯對台南不了解。

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