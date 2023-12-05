聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜嘆大巨蛋拖8年 柯營：誰留的爛攤？

聯合報／ 記者張睿廷洪子凱林麗玉葉德正／連線報導

孵了超過30年的台北大巨蛋終於正式啟用，國民黨總統參選人侯友宜發文感嘆，大巨蛋無法提早完工，還被冠上5大弊案之首，拖了8年，被解讀是暗酸民眾黨總統參選人、北市前市長柯文哲。柯文哲競選總幹事、北市前副市長黃珊珊昨反問，先搞清楚「是誰留下的爛攤子？」他們花了8年才讓案子重回正軌，還提到中央政府也在卡蛋。

內政部回應，柯市府過去提出7項基準要求落實，導致大巨蛋停工5年，且立場反覆，拖延非內政部之責。

針對大巨蛋啟用，侯友宜昨受訪時表示，提出問題很簡單，解決問題的人才不簡單；他肯定台北市長蔣萬安、副市長李四川勇於承擔。

國民黨副總統參選人趙少康則酸柯文哲8年台北市長沒政績，現在3位總統參選人都當過直轄市長，政績一比便知高下。趙說，大巨蛋事件來看，柯文哲是破壞者不是建設者，市長做8年，看不到什麼建設，只知道北市到處都是紅線，計程車司機都相當困擾。

黃珊珊回應，北市府做了哪些事，侯好像都不知道，遠雄在國民黨任內沒按圖施工，柯文哲市長期間重回按圖施工。她還批內政部，安全避難相關審查第一次就花3年多，去年第4、5次變更，中央又卡了一年多，若不是前朝留下來的爛攤子，哪需要花這麼多時間？

內政部國土管理署則表示，柯市府過去將大巨蛋視為弊案，提出「7項基準」要求落實，導致全案停工5年，後又因避難層認定問題，過程中柯市府不僅拖延，立場更是反覆，使本案又延宕近8個月，非內政部責任。

2024選舉 2024總統選舉 大巨蛋 柯文哲 侯友宜 黃珊珊 趙少康 李四川 蔣萬安

延伸閱讀

柯文哲喊藍白破局「有陣子很沮喪」 曝要和蔣渭水一樣做這事：阿北不會放棄

柯文哲嗆遇綠營檢討性騷「人就不見」 范雲諷慢了好幾拍：剽竊國民黨爛招

藍白合被控搓圓仔湯列被告！ 柯文哲批浪費司法資源：別為了選舉炒新聞

被侯友宜指「羨慕我有好副手」 柯文哲：不希望口水戰

相關新聞

侯友宜嘆大巨蛋拖8年 柯營：誰留的爛攤？

孵了超過30年的台北大巨蛋終於正式啟用，國民黨總統參選人侯友宜發文感嘆，大巨蛋無法提早完工，還被冠上5大弊案之首，拖了8...

蕭美琴車隊掃街 深入盧秀燕本命區

民進黨副總統參選人「戰貓」蕭美琴昨整天在台中，為黨籍立委參選人輔選，獻出首場車隊掃街，深入藍綠激戰區拜票；昨天台中天氣毛...

侯友宜稱賴清德是引戰者 蕭美琴：想用武力的在北京

國民黨總統參選人侯友宜稱民進黨總統參選人賴清德是「兩岸之間最大引戰者」，民進黨副總統參選人蕭美琴表示，台灣是一個和平之島...

影／吳欣盈搭機前往杜拜參加COP28 國安人員桃機戒護

民眾黨副總統參選人吳欣盈今天（4日）深夜搭機前往阿拉伯聯合大公國杜拜，參加2023年聯合國氣候變遷大會COP28。吳欣盈...

評柯盈配 蕭美琴：草率不是台灣人民期待的決策模式

民進黨副總統參選人蕭美琴接受三立「鄭知道了」專訪，主持人鄭弘儀問怎麼看民眾黨主席柯文哲？蕭美琴說，非常聰明、反應很快，但...

被問侯友宜是魁儡嗎？蕭美琴：選民心中有一把尺

民進黨副總統參選人蕭美琴接受三立「鄭知道了」專訪，主持人鄭弘儀問，會覺得國民黨總統參選人侯友宜是副手搭擋趙少康的傀儡嗎？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。