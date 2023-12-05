侯友宜嘆大巨蛋拖8年 柯營：誰留的爛攤？

孵了超過30年的台北大巨蛋終於正式啟用，國民黨總統參選人侯友宜發文感嘆，大巨蛋無法提早完工，還被冠上5大弊案之首，拖了8年，被解讀是暗酸民眾黨總統參選人、北市前市長柯文哲。柯文哲競選總幹事、北市前副市長黃珊珊昨反問，先搞清楚「是誰留下的爛攤子？」他們花了8年才讓案子重回正軌，還提到中央政府也在卡蛋。

內政部回應，柯市府過去提出7項基準要求落實，導致大巨蛋停工5年，且立場反覆，拖延非內政部之責。

針對大巨蛋啟用，侯友宜昨受訪時表示，提出問題很簡單，解決問題的人才不簡單；他肯定台北市長蔣萬安、副市長李四川勇於承擔。

國民黨副總統參選人趙少康則酸柯文哲8年台北市長沒政績，現在3位總統參選人都當過直轄市長，政績一比便知高下。趙說，大巨蛋事件來看，柯文哲是破壞者不是建設者，市長做8年，看不到什麼建設，只知道北市到處都是紅線，計程車司機都相當困擾。

黃珊珊回應，北市府做了哪些事，侯好像都不知道，遠雄在國民黨任內沒按圖施工，柯文哲市長期間重回按圖施工。她還批內政部，安全避難相關審查第一次就花3年多，去年第4、5次變更，中央又卡了一年多，若不是前朝留下來的爛攤子，哪需要花這麼多時間？

內政部國土管理署則表示，柯市府過去將大巨蛋視為弊案，提出「7項基準」要求落實，導致全案停工5年，後又因避難層認定問題，過程中柯市府不僅拖延，立場更是反覆，使本案又延宕近8個月，非內政部責任。

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