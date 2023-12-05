蕭美琴車隊掃街 深入盧秀燕本命區

民進黨副總統參選人「戰貓」蕭美琴昨整天在台中，為黨籍立委參選人輔選，獻出首場車隊掃街，深入藍綠激戰區拜票；昨天台中天氣毛毛雨，支持者在街頭看到她，熱情揮手拿手機拍照。蕭美琴說，全台選情都很激烈，都不能掉以輕心。

蕭美琴是綠營人氣王，各選將爭相爭相邀請輔選。綠營操盤手評估，蕭美琴對年輕人與中間選民有吸引力，正對中台灣選民的胃口，可帶動選情。政壇對比「藍營一姐」、「媽媽市長」盧秀燕，前天盧為民眾黨立委蔡壁如站台，打造「藍白合」舞台吸票。蕭美琴說，她沒有跟盧市長選舉，全力以赴，為民進黨選將爭取支持。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，蕭美琴來台中輔選很正常，挑的也是民進黨選情弱勢區，但蕭對台中不熟悉，也看不到對台中的政見；民進黨講「決戰中台灣」，卻沒有建設中台灣，甚至還卡建設。

蕭美琴昨先到中二選區與民進黨立委林靜儀同台，還獻出首次車隊掃街，蕭登上國安局準備的掃街車，車前方與側邊有防彈玻璃，國安局出動10輛專車與警用機車戒護，車隊出發後遇到下雨，民眾熱情冒雨打招呼、比讚，拿起手機狂拍，也有大樓民眾打開窗戶喊加油，也有騎士不忘揮手致意。

蕭美琴昨下午與民進黨立委參選人謝子涵參訪大雅廚具，並舉辦產業座談會。蕭美琴說，期待活化經濟，為「台灣製造」產品帶來更大市場。

她隨後與民進黨立委莊競程車掃，深入盧秀燕的本命區「北北屯」，還分發「戰貓口罩」，超過600名支持者爭相握手。蕭美琴說，莊是他昔日國會辦公室的接班人。蕭傍晚陪民進黨立委參選人江肇國，參訪舊市區老屋燒肉店，受到熱烈歡迎。

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