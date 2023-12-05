聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭美琴車隊掃街 深入盧秀燕本命區

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均游振昇陳秋雲／台中報導
民進黨副總統參選人蕭美琴昨到台中輔選，獻出首次車隊掃街，支持者熱情揮手。 記者劉柏均／攝影
民進黨副總統參選人蕭美琴昨到台中輔選，獻出首次車隊掃街，支持者熱情揮手。 記者劉柏均／攝影

民進黨副總統參選人「戰貓」蕭美琴昨整天在台中，為黨籍立委參選人輔選，獻出首場車隊掃街，深入藍綠激戰區拜票；昨天台中天氣毛毛雨，支持者在街頭看到她，熱情揮手拿手機拍照。蕭美琴說，全台選情都很激烈，都不能掉以輕心。

蕭美琴是綠營人氣王，各選將爭相爭相邀請輔選。綠營操盤手評估，蕭美琴對年輕人與中間選民有吸引力，正對中台灣選民的胃口，可帶動選情。政壇對比「藍營一姐」、「媽媽市長」盧秀燕，前天盧為民眾黨立委蔡壁如站台，打造「藍白合」舞台吸票。蕭美琴說，她沒有跟盧市長選舉，全力以赴，為民進黨選將爭取支持。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，蕭美琴來台中輔選很正常，挑的也是民進黨選情弱勢區，但蕭對台中不熟悉，也看不到對台中的政見；民進黨講「決戰中台灣」，卻沒有建設中台灣，甚至還卡建設。

蕭美琴昨先到中二選區與民進黨立委林靜儀同台，還獻出首次車隊掃街，蕭登上國安局準備的掃街車，車前方與側邊有防彈玻璃，國安局出動10輛專車與警用機車戒護，車隊出發後遇到下雨，民眾熱情冒雨打招呼、比讚，拿起手機狂拍，也有大樓民眾打開窗戶喊加油，也有騎士不忘揮手致意。

蕭美琴昨下午與民進黨立委參選人謝子涵參訪大雅廚具，並舉辦產業座談會。蕭美琴說，期待活化經濟，為「台灣製造」產品帶來更大市場。

她隨後與民進黨立委莊競程車掃，深入盧秀燕的本命區「北北屯」，還分發「戰貓口罩」，超過600名支持者爭相握手。蕭美琴說，莊是他昔日國會辦公室的接班人。蕭傍晚陪民進黨立委參選人江肇國，參訪舊市區老屋燒肉店，受到熱烈歡迎。

2024選舉 2024總統選舉 蕭美琴 盧秀燕 江肇國 拜票 蔡壁如 顏文正 謝子涵 莊競程

延伸閱讀

蕭美琴批趙少康「心中充滿仇恨」 被問有無在版面看見侯友宜回：他在哪裡？

與江肇國吃燒肉、談老屋 蕭美琴思念父親「尋根」台中

蕭美琴國籍遭質疑！賴清德曝邀當副手有「徹底檢查」 籲藍進行君子之爭

蕭美琴「輔選戰車」入盧秀燕本命區 曝莊競程是接班人

相關新聞

蕭美琴車隊掃街 深入盧秀燕本命區

民進黨副總統參選人「戰貓」蕭美琴昨整天在台中，為黨籍立委參選人輔選，獻出首場車隊掃街，深入藍綠激戰區拜票；昨天台中天氣毛...

侯友宜稱賴清德是引戰者 蕭美琴：想用武力的在北京

國民黨總統參選人侯友宜稱民進黨總統參選人賴清德是「兩岸之間最大引戰者」，民進黨副總統參選人蕭美琴表示，台灣是一個和平之島...

影／吳欣盈搭機前往杜拜參加COP28 國安人員桃機戒護

民眾黨副總統參選人吳欣盈今天（4日）深夜搭機前往阿拉伯聯合大公國杜拜，參加2023年聯合國氣候變遷大會COP28。吳欣盈...

評柯盈配 蕭美琴：草率不是台灣人民期待的決策模式

民進黨副總統參選人蕭美琴接受三立「鄭知道了」專訪，主持人鄭弘儀問怎麼看民眾黨主席柯文哲？蕭美琴說，非常聰明、反應很快，但...

被問侯友宜是魁儡嗎？蕭美琴：選民心中有一把尺

民進黨副總統參選人蕭美琴接受三立「鄭知道了」專訪，主持人鄭弘儀問，會覺得國民黨總統參選人侯友宜是副手搭擋趙少康的傀儡嗎？...

遭指卡大巨蛋 柯文哲：是民進黨政府硬卡1年10個月

國土署指大巨蛋卡蛋的是柯市府。民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，他處理完大巨蛋防火避難問題後，民進黨政府硬卡1年10個月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。