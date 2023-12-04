被侯友宜指「羨慕我有好副手」 柯文哲：不希望口水戰

中央選舉委員會明天將公布外界對民眾黨總統副手吳欣盈雙重國籍疑慮。民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，一切依法行事，但希望針對民進黨推出副手人選蕭美琴部分，依同樣標準檢視。

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天在妻子陳佩琪等人陪同下抵澎，並在澎湖縣黨部主委蕭越，澎湖「選哲之友」會長蘇崑雄等人陪同下成立競選總部。

一行人分別前往山水上帝廟、湖西天后宮、西嶼大義宮與開台澎湖天后宮等廟宇參拜，隨後前往馬公市光明里社區關懷據點了解長照據點運作情形，沿路不少民眾爭相合影；柯文哲今晚將首度在天后宮前廣場舉辦「廟口開講」，並與青年對話。

身為澎湖女婿的柯文哲，對於澎湖未來發展，認為應著重在交通、長照與醫療等三大區塊。包括解決暑假期間對外空中交通一票難求問題；長照機構硬體建設應由國家設置；醫療部分資源進行整合，才能集中發展高科技醫療。

柯文哲在湖西天后宮參拜後，在廟口接受媒體訪問，對於近期副手話題，中選會明天將公布吳欣盈國籍疑慮，柯表示，依法行事，針對蕭美琴國籍問題，也應用同樣標準檢視。

至於媒體提問，國民黨副手趙少康「要柯好好管好副手」，柯揶揄「猴康配」，昨天國民黨總統參選人侯友宜又說「柯一定羨慕他有這樣的副手」。柯今天回應不希望口水戰。

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