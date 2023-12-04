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《三腳督政見系列二》三黨都盼兩岸和平 誰能做到？

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。兩岸關係日漸緊張，甚至頻繁出現共機繞台的狀況。總統大選將近，三黨都端出兩岸政見，引發外界關注。（總統府）
示意圖。兩岸關係日漸緊張，甚至頻繁出現共機繞台的狀況。總統大選將近，三黨都端出兩岸政見，引發外界關注。（總統府）

「沒有人不要兩岸和平，三黨也都訴求和平，並沒有差異，但最大的不同在於如何做到和平，」學者曾冠球受訪時表示，政黨應權衡利弊拿出具體論述。台灣教授協會會長陳俐甫則說，政黨在兩岸政策至少要有中心價值，不能隨風起舞，才能提供選民選擇的依據。學者劉兆隆曾指出，兩岸政策將會是決定國民黨勝負的關鍵。

兩岸政策各有弱點

總統大選將近，三黨都端出兩岸政見，引發外界關注，如民進黨總統候選人賴清德強調，「只要有對等尊嚴，台灣願意跟中國對話及合作」；國民黨總統候選人侯友宜則強調，兩岸要在各地互設聯絡辦事處；民眾黨總統候選人柯文哲說追求兩岸互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作與互相諒解。

對此，台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球分析說，民進黨在兩岸議題的態度都比較直率，宣稱「維持對等尊嚴」，但主要問題是對岸不願意談話，所以只能重複談「四個堅持」等主張，難有進展。

他指出，雖然在野黨相對來說，更有機會與中國對談，但問題是兩岸要對談，但底線是什麼，至少要有明確的說明；民眾黨「五個互相」的原則會不會淪為一廂情願，都是值得觀察的狀況。

大家都想要和平

「沒有人不要和平，其實三黨都訴求和平，並沒有差異，但最大的不同在於如何做到和平，」曾冠球強調，三黨都應該更聚焦於達成和平的方式、有具體能實踐的論述，也需要權衡利弊。

他以國防為例說，民進黨想要兵役延長至一年，但會不會成為挑釁措施，反成兩岸的導火索；而國民黨卻喊出兵役要恢復四個月，但兩岸擦槍走火的可能性大，國民黨的兵役制度是否能保家衛國？

當以政黨價值為核心

陳俐甫則分析說，國民黨想要加強與中國的交流，訴求友善尊嚴的互動，但這背後的前提可能就是要接受「一國兩制」、「92共識」等訴求，反而失去國家的尊嚴。但侯友宜至少勇敢反應國民黨內部的聲音，對黨內、黨外都相對誠實，是政黨意識形態比較成熟的表現。

「反觀柯文哲，他在兩岸議題上就是沒政見，」陳俐甫說，柯文哲在親中、親美之間來回反覆，當言論太親中被冠上「疑美論」時，就選擇收斂。他強調，政黨會輪替，但政黨的價值不能輕易變動，才能讓人民隨著時間社會變遷，選擇想要的政黨，不過前提就是政黨價值與中心骨要存在，不能甚麼都可以。

特偵組反成東廠

此外，針對國民黨總統候選人喊出重啟特偵組的政見，專責偵辦總統、副總統及五院院長、立委等黨政高層貪污或重大經濟舞弊案。陳俐甫指出，因為總統有權任命檢察總長，且偵查獨立不公開，外界擔憂有總統弄權舞弊的嫌疑，所以才有特偵組的制度。

然而，他指出，主管司法的法務部長仍有到立法院接受立法委員的質詢，等同有間接監督的能力，況且在馬英九時期特偵組就有許多爭議，更被外界質疑濫權的問題，所以才遭到廢除，「現在再度喊出特偵組的政見，反而像是在訴求設立東廠？」

特偵組非正常制度

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時也說，在民主國家，特偵組並不是正常的制度，是用「非常方法」解決問題的手段，但過去特偵組常有權力濫用的狀況，檢察官的好惡容易影響辦案，恐對人民的基本權有很大的侵害。

他分析，國民黨會積極提倡恢復特偵組，應該是因為回想起馬英九執政時處理扁案的狀況，但當時就有檢察官權力過大的問題，而司法權作為國家最後武器，恐不適合隨便亂用。

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