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藍營質疑蕭美琴國籍遭吳思瑤批「冷飯熱炒」 游淑慧：蕭曾自稱只有美國籍

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北即時報導
民進黨副總統參選人蕭美琴。圖／聯合報系資料照
民進黨副總統參選人蕭美琴。圖／聯合報系資料照

國民黨北市議員游淑慧今再度質疑民進黨副總統參選人蕭美琴國籍爭議，民進黨立委吳思瑤批評，「戰鬥藍」永遠在消費過時議題，自以為撿到槍，事後都驗證是「假新聞製造工廠」，專門生產劣質品。

游淑慧表示，沒有人爆料蕭美琴的國籍，這些都是來自當年蕭的自爆，至於蕭為什麼當年會說自己只有美國籍、還有一段自己申請和宣誓奔走過程記憶？當事人自己最清楚。

吳思瑤表示，藍營蹭蕭美琴聲量只會凸顯自己無知，要參選立委的人，連戶籍法、國籍法都搞不清楚。這些把戲在選舉過程中不斷上演，戰鬥藍的立委參選人們永遠在消費過時議題、冷飯熱炒，自以為撿到槍操作議題，事後都驗證是假新聞製造工廠的慣犯，生產劣質品。

吳思瑤說，蕭美琴因父親蕭清芬的關係，自然就擁有中華民國國籍，蕭美琴從未放棄國籍，就沒有「回復」及「歸化」國籍的問題。

吳思瑤指出，根據國籍法第2條規定，父親具中華民國國籍，蕭當然擁有中華民國籍，所謂「回復國籍」，是要先放棄才有回復，蕭從未放棄中華民國籍，何來需要回復？身分證是依據戶籍法申請制，跟國籍法無涉。

「游淑慧究竟是壞還是笨？」吳思瑤批評，這麼無知還想選立委，對法律基本ABC都不懂，想蹭蕭美琴熱度只卻淪為凸顯自己無知的下場，戰鬥藍淪為戰鬥爛，沒招了，讓人反感。

游淑慧今天貼出蕭美琴今年9月7日在臉書貼出的一篇報導，上頭標題為「華裔美籍蕭美琴，高分考上省南女，返美升學留下佳話」。游說，蕭美琴的國籍爭議疑慮起源，是來自10幾年前、蕭美琴當事人的自述，不是在野的爆料。

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