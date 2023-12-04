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蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 內政部說話了

蕭美琴國籍爭議 藍促解釋當年說法 綠批烏賊戰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨立委羅致政說，國民黨打民進黨副總統參選人蕭美琴國籍是烏賊戰。本報資料照
民進黨立委羅致政說，國民黨打民進黨副總統參選人蕭美琴國籍是烏賊戰。本報資料照

民進黨副總統參選人蕭美琴今天親自回應，從沒放棄過中華民國國籍，當然沒有回復問題。不過，國民黨新北市立委參選人葉元之指出，當初蕭接受專訪強調自己從小是美國人，放棄國籍就會變無國籍人，是之前說謊、還是現在說謊，還是當初覺得當美國人比較高級？民進黨立委羅致政說，國籍問題戶政系統一查就知，蕭擔任多屆立委、還曾任駐美代表，該清查的都已經查過，藍營是在打烏賊戰。

羅致政說，有沒有國籍，戶政系統一查便知有沒有，外國籍清查相對難度較高，但蕭2002年就已經放棄，也有相關證明文件能夠查證。

羅致政說，當初因前立委李慶安事件，大家對國籍議題更加重視，蕭美琴擔任過這麼多屆立委，有沒有中華民國國籍隨便調查都能夠知道，且她曾任外交部駐美代表，拿的是中華民國護照，國民黨只是搭著民眾黨副手吳欣盈事件打烏賊戰。

不過，葉元之說，蕭美琴之所以被質疑，是她多年前公開受訪，指出自己從小是美國人，如果放棄美國籍，會成為無國籍人，到底是當時說謊，還是現在說謊？假設今天講的都是事實，當初為何要如此表述，難道是想營造美國人比較高貴，看不起中華民國國民？

葉元之也舉先前疫情期間「小明事件」，當初小明們因選擇中國大陸籍，被時任衛福部長陳時中酸，既然民進黨這麼重視國籍，蕭美琴當年這麼說，是否違反民進黨的堅持？如果從小不認同中華民國，即便法律上站得住腳，但也可能是個漏洞。

國民黨新北市立委參選人葉元之質疑，民進黨副總統參選人蕭美琴要為當年說法與現在不同提出解釋。圖／取自「葉元之．板橋」臉書粉專
國民黨新北市立委參選人葉元之質疑，民進黨副總統參選人蕭美琴要為當年說法與現在不同提出解釋。圖／取自「葉元之．板橋」臉書粉專

2024選舉 2024總統選舉 國籍 蕭美琴

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