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吳欣盈成自走砲？ 孫大千驚「不是我認識的她」：過去媒體操作很精準

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨副總統參選人吳欣盈。記者潘俊宏／攝影
民眾黨副總統參選人吳欣盈。記者潘俊宏／攝影

2024總統大選剩不到40天，由民進黨賴清德搭配蕭美琴、國民黨侯友宜搭配趙少康、民眾黨柯文哲搭配吳欣盈相互競逐。其中民眾黨的吳欣盈因率性發言頻惹議，國民黨前立委孫大千對此指出，吳欣盈過去對媒體的操作是非常精準的，因此看到她近期的表現，實在覺得萬分訝異且離譜。

吳欣盈日前被媒體問到是否跟家人討論過擔任副手的問題，她反問：「妳當記者問過妳爸媽嗎？」後來又在被爆出有國籍爭議後，受訪時稱「你是啥人？我的boss是中選會！」等語引發議論。

孫大千3日在政論節目《中天辣晚報》表示，吳欣盈從事金融業很長一段時間，也擔任過不分區立委，不算是政治素人，民眾黨選擇吳當副手，可能是因為吳年輕、是女性、有金融背景等，可以彌補柯文哲的不足，再加上吳欣盈的語言能力又好，在外交舞台上有不錯的表現。

孫大千透露，過去在立院財政委員會時，接觸過當時在新光金擔任要職的吳欣盈，他認為吳是個在處理媒體關係的好手，對媒體的操作是非常精準的，經營很不錯，很有sense。怎料，看到吳近日來的表現，跟過去認識的她不太一樣，實在覺得萬分訝異且離譜。

孫大千表示，目前三腳督的副手中，國民黨趙少康是最加分的，因為有趙在、高雄市前市長韓國瑜擔任不分區立委第一名，使得深藍選票逐漸回流，且趙能言善道，在他擔任攻擊手、策略長的情況下，對國民黨總統參選人侯友宜的選情一定有加分，而民進黨副總統參選人蕭美琴對總統參選人賴清德加分的部分，則是化解美方的疑慮。

對於最近因雙重國籍和反詰媒體引發爭議，吳欣盈回應，面對有些不實的指控和傳言，儘管不公平或誇大渲染，她選擇保持沉默，但也無奈，自己從不主動攻擊別人，有時明明是被攻擊的一方，卻被指為攻擊的那方，但她其實不需要藉由製造衝突來引起聲量。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 吳欣盈 侯友宜 趙少康 選情評論

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