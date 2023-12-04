柯文哲「這群人」的票跑來跑去 吳子嘉：他的掙扎會害到政黨輪替

2024總統大選剩不到40天，由民進黨賴清德搭配蕭美琴、國民黨侯友宜搭配趙少康、民眾黨柯文哲搭配吳欣盈相互競逐，而多份民調顯示「柯盈配」支持度暫居第三。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉也表示，「現在因為柯文哲的掙扎，會害到政黨輪替」。

吳子嘉2日在《董事長開講》節目中表示，柯文哲某部分支持者很鐵，因為對藍綠兩大黨都很反感，所以會非常穩定的跟著柯，但他的一些年輕選票並不是基本盤，而是「用喊出來的票」，像20歲至29歲的支持者目前正發生變動，大概已經有5個百分點，跑到賴清德那邊，「不過變動會很快，柯文哲喊一喊可能又會回來」。

吳子嘉續指，所以現在對國民黨而言，若柯文哲突然間強起來「又是一個大變化」，會把20至29歲的支持者從「賴蕭配」這邊拉回去，因此這區間的支持者流動性非常大。吳子嘉說，就台灣所有民調來看，柯文哲就是落選、不會當選，「現在因為柯文哲的掙扎，會害到政黨輪替這件事，一直攪和這就很微妙」。

另外，吳子嘉分析，如果柯文哲的得票，剛剛好把賴清德拖下來，那麼侯友宜就相對性勝選，如果他流失的票全都跑到賴清德那裡，無論侯友宜再做什麼努力都沒有用，吳子嘉強調：「所以侯友宜、國民黨的能動性其實不高，這裡面變數最高的是藍綠在對決，但影響選票因素的，其實是民眾黨跟民進黨」。

吳子嘉強調，現在的選情很複雜，可以說天天在變化，民進黨不要以為現在就有好日子過，而且賴清德在網路上的討論度遠遠比不上總統蔡英文，只能靠蕭美琴爭取年輕票。

柯文哲昨(3)晚出席「小草粉絲見面會」表示，「民進黨再執政，這個天下就沒有道理了」，民主政治常規就是做得好繼續做，做不好就下台。而賴清德全國競選總部昨天成立，他批「藍白合」紛擾了幾個月，國際媒體、世界各國也都看得很清楚，在野黨沒提出完整治國願景，不是為國家人民，只有政治算計和依賴中國。侯友宜則猛打民進黨貪腐弊案，「民進黨的貪腐，不用我打，已經掉滿地了，太多了。」他列舉台南爐碴案、光電弊案，問賴清德「有沒有看到，在我們痛苦的時候，你們大發國難財？」

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