蕭美琴「國籍爭議」恐陷選舉危機 郭正亮揭內幕：吵不下去的

近日，國民黨籍議員王欣儀、游淑慧質疑，民進黨副總統參選人蕭美琴在2000年時沒有台灣身分證，直到2002年才申請，懷疑蕭曾放棄國籍又再回復，不具參選資格，喊話相關單位應嚴肅查驗。對此，前立委郭正亮3日表示，蕭美琴並非沒有國籍，而是沒有「戶籍」。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中透露，他對蕭美琴印象很深，因為蕭出生在日本，回來台灣後一直很想要辦戶籍、拿身分證，但拿不到身分證就沒有辦法立即拿到戶籍，他強調「蕭是沒有『戶籍』，不是沒有『國籍』」。

郭正亮解釋，因為台灣是「血統主義」，而蕭美琴的爸爸是台灣人，因此他不認為蕭有國籍問題，直言「蕭是戶籍出了困擾，那她也麻煩一陣子了，吵這個議題真的是停止，這吵不下去的」。

另外，郭正亮3日也在中天節目《張雅婷辣晚報》指出，「游淑慧是聰明，拿到了當年蕭美琴講的話，所以游淑慧就合理猜測蕭美琴那時候沒有中華民國國籍，不然怎麼會那樣說？」他猜測，「不然就是蕭美琴當時搞錯了，她事實上的意思是，她在台灣申請不到身分證，但身分證是戶籍法的問題，不是國籍法的問題，搞不好蕭自己出來解釋，她那時候搞錯了，這是兩個法」。

針對蕭美琴國籍爭議，中選會表示，已在11月27日依法請外交部協查，會在12月5日前召開會議審定總統、副總統候選人名單，15日公告候選人名單。

日前民眾黨副總統參選人吳欣盈陷入雙重國籍爭議，吳回應，自己沒有中華民國以外的國籍，且已將所有資料交給中選會審核，就等中選會公布。而國民黨副總統候選人趙少康則遭質疑違反黨政軍條款，國家傳播委員會（NCC）主委陳耀祥更發函要求說明，趙強調，在參選後，中廣董事長及總經理職務皆請假，自己所做的以超越法律，相信中廣會詳實答覆NCC，一切依法。

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