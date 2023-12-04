看完2日總統大選民調 吳子嘉指：國民黨缺「這兩種票」
2024年總統大選三腳督確定，根據《美麗島電子報》2日公布的最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度為37.8%、國民黨「侯康配」為29.5%、民眾黨「柯盈配」則為17.7%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，國民黨現在缺的就是年輕票和中間選民票。
吳子嘉昨（3）日在網路節目《董事長開講》中表示，目前侯友宜輸賴清德大約6、7個百分點，理論上屬於誤差值內，但目前來講就是落後，「只有一個方法，國民黨缺的就是兩種票，一個叫年輕票，一個叫中間選民」。
他建議，未來剩下41天，這段期間內應該讓國民黨的年輕人辦見面會，可能還有機會，「但如果是老派的人出來的話，現在國民黨三個選舉大咖侯友宜、趙少康、韓國瑜，他們對20歲至29歲年輕人的魅力，都輸給賴清德或柯文哲，或輸給蕭美琴」。
吳子嘉認為，依照目前情況，最後41天國民黨若想逆轉勝，能轉變的機會就在「年輕票」和「中間選民選票」當中。
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